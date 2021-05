La Chorus Jazz Studio Orchestra di Paolo Lepore in "Le ultime 7 parole di Cristo sulla Croce" nella Chiesa di San Ferdinando a Bari

Prezzo non disponibile

Torna la Chorus Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore con un imperdibile appuntamento.

Il prossimo 6 giugno presso la Chiesa di San Ferdinando (in via Sparano) di Bari, avrà luogo il concerto “Le ultime 7 parole di Cristo sulla Croce”. Musica di Paolo Lepore e Francesco Scagliola, con le voci recitanti di PAMELA VILLORESI e DON MARIO PERSANO; MezzoSoprano: Tiziana Portoghese; Sax Soprano: Roberto Ottaviano; Trombone: Michele Lomuto; Fisarmonica: Francesco Palazzo; Chitarra: Pino Mazzarano; Basso: Nico Catacchio; Percussioni: Vincenzo Mazzone; Elettronica: Francesco Scagliola. Consulenza artistica di Leo Lestingi. Direttore: Paolo Lepore. Inizio ore 19.30.

Previsto il distanziamento e i presidi anti contagio per le misure anti Covid. Il concerto, promosso dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Custodiamo la Cultura in Puglia sarà inoltre ripreso e differito in streaming.

Per info: Chorus JSO 080 246 0493 – baricentromusica@gmail.com

