Christian Raimo questo weekend ospite della rassegna World Press Photo Talks

Proseguono, nella sala conferenze del Teatro Margherita di Bari, gli incontri di World Press Photo Talks, la rassegna che affronta i grandi temi del contemporaneo insiemi a giornalisti ed esperti, partendo dagli spunti offerti dalla 66esima edizione della World Press Photo Exhibition.

Il ciclo di talk continua venerdì 1° dicembre alle 18.30 con l’appuntamento dal titolo Willy. Una storia di ragazzi, in compagnia di Christian Raimo, scrittore, traduttore, insegnante, autore dell’omonimo podcast, Rosa Ferro, media educator, direttrice artistica di rassegne di Cinema Ragazzi, Torto O.G., rapper, blogger e autore. Un libro ed un podcast per raccontare un noto fatto di cronaca: in una notte di fine estate, in una cittadina di provincia del basso Lazio, un ragazzo italiano di origine capoverdiane, Willy Monteiro Duarte, viene ammazzato di botte da altri quattro suoi coetanei, che non conosceva e che non lo conoscevano. Un pestaggio immotivato, forse una rissa finita male. I quattro responsabili vengono riconosciuti e arrestati prima che sia giorno. Dopo tre anni di incontri e interviste con gli amici e la famiglia di Willy, con le persone delle comunità coinvolte in questo dramma (Colleferro, Artena, Paliano), tre anni di studio e riflessioni per provare a capire chi abita davvero quei luoghi, e soprattutto restituire loro una voce, finora distorta dallo storytelling nero delle infinite dirette della tv del pomeriggio. Dentro la storia del massacro di Willy ce ne sono altre cento, quella di una provincia sospesa tra disoccupazione e nuova emigrazione, quella dell’inquinamento della Valle del Sacco, quella di un territorio figlio ormai orfano dell’industria e oggi in cerca di nuova identità. A moderare l’incontro sarà Vincenzo Cramarossa, esperto e consulente di comunicazione politica, curatore del ciclo World Press Photo Talks.

L’ultimo incontro della settimana, infine, sarà dedicato all’emergenza ambientale: Un mare di cambiamenti. Passato, presente e futuro degli oceani: geologia e biologia dialogano è, infatti, il titolo del talk che si svolgerà domenica 3 dicembre alle ore 18.30, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari. Un dialogo a quattro voci tra biologi e geologi circa i cambiamenti climatici e i loro effetti sull'ambiente marino raccontati direttamente da chi su questi tema da molti anni fa ricerca. A dialogare tra di loro saranno Cataldo Pierri, docente di zoologia applicata presso l’Università degli studi di Bari e membro del Comitato scientifico Marevivo Onlus, Caterina Longo, docente di zoologia presso l’Università degli Studi di Bari, Massimo Moretti, docente di geologia presso l’Università degli Studi di Bari e Stefania Lisco, docente di sedimentologia presso l’Università degli Studi di Bari.