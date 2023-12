Santo Stefano in musica con “Christmas Concert” al Nicolaus Hotel di Bari

Dopo lo straordinario sold out del concerto di Ray Gelato, la stagione concertistica 2023 della Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore chiude l’anno, martedì 26 dicembre alle 21 al Nicolaus Hotel di Bari, con un altro suggestivo concerto per festeggiare il Santo Natale: “Christmas Concert”. Sul palco, oltre alla JSO diretta da Paolo Lepore e Il coro del faro, saranno in scena tre straordinarie voci: Patrizia Conte, Stefania Dipierro, Umberto Giarletti, oltre ai tanti vocalist e musicisti a sorpresa che parteciperanno all’evento (biglietti disponibili al botteghino e sul circuito Vivaticket, info: 080.246.04.93).

Il programma musicale sarà incentrato su un repertorio di composizioni natalizie, ma anche su alcuni brani che hanno fatto la storia della musica. Del resto il talento, la professionalità e la versatilità di tutti i musicisti della JSO, consentono di spaziare in diversi generi musicali, anche se alla base comunque c’è sempre la tradizione afroamericana.

Così la potente e grintosa vocalità di Patrizia Conte si muoverà tra l’inno rock di Patti Smith “People Have the Power”, al virtuosismo e all’autorevolezza di un grande successo di tutti i tempi come “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” brano scritto per l’immensa Aretha Franklin da un’altra grande come Carole King insieme a Gerry Goffin. Ma per chi conosce il talento della tarantina Patrizia Conte, sa benissimo che può anche toccare atmosfere sognanti e delicate attraverso composizioni come “What The World Needs Now” del geniale Burt Bacharach.

Non meno efficace sarà la proposta vocale di Stefania Dipierro, che da sempre spazia tra jazz e, soprattutto, i ritmi e le melodie brasiliani capaci di accarezzare il cuore e la mente allo stesso tempo. Tra i diversi brani scelti dalla Dipierro, spicca un classico dei classici “Oh che sarà”, scritto dal grande poeta Chico Buarque de Hollande.

Con il suo potenziale vocale, infine, Umberto Giarletti propone brani come “Feliz Navidad”, inno natalizio scritto dal cantante, musicista e compositore José Feliciano, “Fly In The Moon”, composizione di Bart Howard portata al successo da Frank Sinatra. In programma anche classici come “The Christmas Song”, scritta da Mel Tormé e da Bob Wells, l’immancabile “White Christmas” di Irving Berlin, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” scritta nel 1945 da Sammy Cahn e Jule Styne, fino a “Silent Night”, brano scritto nel 1816 da Franz Xaver Gruber.