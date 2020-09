Christmas in jazz, Andrea Gargiulo trio a palazzo Pesce

Mercoledì 23 dicembre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) a Palazzo Pesce si attende il Natale con “Christmas in Jazz” insieme alla voce di Cristina Lacirignola, la tromba di Mino Lacirignola e il pianoforte di Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia in cui le linee acrobatiche della voce e le note acide della tromba danzeranno sul ritmo sincopato del pianoforte. “Silent night”, “Let it snow”, “Santa Claus is coming to Town”, “White Christmas”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “The Christmas Song”, “Jingle Bells”, “Buon Natale all’italiana”, “Jingle Bell Rock”: le melodie eterne della tradizione si vestiranno a festa con le armonie del pianoforte di Andrea Gargiulo – napoletano di nascita e barese di adozione, musicista eclettico diviso fra jazz, musica corale e direzione di coro, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea” –, che faranno da tappeto rigorosamente rosso ai duetti sonori di Cristina Lacirignola – interprete fasanese approdata al canto e allo studio dell’Improvvisazione jazz con una laurea in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale – con Mino Lacirignola – belga di nascita e barese di adozione, docente di Tromba Jazz al Conservatorio di Monopoli, una carriera costellata da collaborazioni del calibro di Chet Baker, Tony Scott e Paolo Fresu, e direttore artistico di molteplici rassegne jazz.



Una serata entusiasmante e scoppiettante per rendere omaggio, in chiave Jazz, alla festa delle feste.



