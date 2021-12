Christmas in love con i “Four in.... Duets!”

Martedì 21 dicembre 2021 ore 20:00 nella meravigliosa cornice del Villaggio Tarshito-Galleria d'Arte di Bari (Stazione Mungivacca-Ikea) si esibiscono i “Four in.... Duets!”, progetto musicale nato nel 2021 dall'incontro della vocalità curiosa e duttile di Tiziana Portoghese con quella avvolgente crooner di Maurizio Potenza, armonizzati dalla creatività degli arrangiamenti dei maestri Marco Arenella e Giuseppe D'Abramo. Il quartetto interpreta con eleganza i classici standard jazz creando atmosfere un po' retrò intrise di passione e magia.

Tiziana Portoghese, diplomata con il massimo dei voti in canto lirico e musica vocale da camera e Laurea magistrale con plauso in Filosofia ha una voce eclettica che spazia dalla musica antica al contemporaneo, dal classico alle folksongs. Ha inciso per Digressione Music, Dynamic, Bongiovanni.

Maurizio Potenza, voce autodidatta, ha maturato una sua estetica musicale e interpretativa sotto la guida del grande chitarrista Guido Di Leone e interpretando il Great American Songbook e ascoltando i grandi crooner italo americani.

Marco Arenella, diplomato in Pianoforte al Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari, specializzato con i grandi Maestri Pierluigi Camicia ed Emanuele Arciuli ha suonato per prestigiose rassegne jazzistiche, tra cui Fasano Jazz.



Green Pass obbligatorio. Prenotazione wattsapp o telefonica obbligatoria al 366.2157396