Una serata magica e coinvolgente nel Castello Caracciolo di Sammichele di Bari con 'Christmas To Meraviglie'

L'Associazione "Casale delle Meraviglie" è lieta di annunciare l'evento natalizio: "CHRISTMAS TO MERAVIGLIE". Una serata magica e coinvolgente che si terrà Venerdì 8 dicembre presso la suggestiva location del Castello Caracciolo di Sammichele di Bari, dalle 18:00 alle 00:00.

Il programma di CHRISTMAS TO MERAVIGLIE è ricco di sorprese e momenti unici:

Mercatini Tipici di Natale: Scopri il calore e la tradizione dei mercatini natalizi.

Art: Lasciati coccolare dal make-up di Marina e dal parrucco di Salone36.

Food: Delizie natalizie con cioccolata calda e cornetti da Caffetteria 800, panzerotti da La Rustica, caciocavallo impiccato da Novecento e caldarroste.

Drink: La zona beverage, curata dal talentuoso Nico Campanella, in arte "n'cardetta", ti offrirà l'atmosfera perfetta.

Spettacolo di Pole Dance: Dalle 20:00 alle 20:30, goditi una performance emozionante di Vertical Gym.

Pre-serata con Dj Giangy: Scatena la tua energia con il dj set di Dj Giangy.

Dj set by Mimmo DJ: A partire dalle 22:00, lasciati trasportare dalle selezioni musicali di Mimmo Dj.

L'ingresso è libero , e l'atmosfera natalizia sarà accompagnata da musica coinvolgente, intrattenimento di qualità, artigianato locale e prelibatezze culinarie.

CHRISTMAS TO MERAVIGLIE è l'evento che unisce tradizione e modernità, regalando un'esperienza unica per tutti i partecipanti, dai più grandi ai più piccoli, dalle famiglie ai giovani. Non perdere l'occasione di immergerti nell'atmosfera natalizia più autentica di Sammichele di Bari.