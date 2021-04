'Chrysalis ', lo streaming show di Kekko Fornarelli e Leandro Summo

Si intitola Chrysalis il nuovo progetto digitale scritto da Kekko Fornarelli, Valerio Palasciano e Leandro Summo, con la direzione artistica di Michelangelo Busco e prodotto da Eskape Music in collaborazione con Studio Leandro Summo e Fly Eventi.

Uno spettacolo in prima visione streaming lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21, sulle piattaforme digitali YouTube e Facebook Watch.

Kekko Fornarelli - artista e compositore musicale tra i più amati nel panorama crossover internazionale - e Leandro Summo - artista visivo con decine di produzioni oltre i confini nazionali all’attivo – uniranno suono e immagine realizzando una performance live dove gli elementi visivi e sonori tracciano un percorso nuovo proiettando lo spettatore in una realtà alternativa e fuori dagli schemi, in cui ogni nota avrà la sua manifestazione visiva.

Il titolo dello spettacolo è un chiaro riferimento alla metamorfosi e al cambiamento. Un cambiamento di linguaggi, di stile comunicativo, ma anche di percezione dello spazio e del tempo.

Il progetto - realizzato nell’ambito della programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021 – è il risultato dell’unione tra arte e tecnologie digitali, in un concetto di arte multiforme profondamente contemporanea e proiettata nel futuro.

Sarà come osservare la realtà con lenti diverse, per poter cogliere e creare nuovi scenari percettivi. Le sonorità crossover di Kekko Fornarelli e la realtà virtuale di Leandro Summo apriranno una finestra verso un mondo intermediario, diverso, frutto del caos e del mutamento in atto, verso nuovi paradigmi.

Appuntamento, quindi, a lunedì 19 Aprile 2021, alle ore 21 per assistere a Chrysalis, il live streaming di Kekko Fornarelli e Leandro Summo.

Tutte le info su www.eskapemusic.com, e sulle Pagine Social di Puglia Sounds, Eskape Music e dei due artisti.

Link all’evento Facebook: https://www. facebook.com/events/ 1135715080278276