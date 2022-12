'Ci vuole orecchio' con Elio in scena al Teatro Luciani di Acquaviva

Dopo il successo a Conversano ieri sera, dove ha aperto la stagione teatrale del Comune, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, continua il tour Elio nei teatri pugliesi con il suo “Ci vuole orecchio”. Lo show dell’artista milanese fa tappa venerdì 9 dicembre al Teatro Mercadante di Cerignola per la stagione teatrale del Comune di Cerignola in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese; e sabato 10 dicembre sarà invece al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti per la stagione teatrale del Comune di Acquaviva delle Fonti in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo, con la regia di Giorgio Gallione, è un po’ circo un po’ teatro canzone. Una band di cinque musicisti, grazie agli arrangiamenti di Paolo Silvestri, permetterà ad Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, di surfare sul repertorio dell’amato Jannacci, nume tutelare e padre putativo di quella parte della storica canzone d’autore che mai si è vergognata delle gioie della lingua e del pensiero o dello sberleffo libertario, e che considera il Comico, anche in musica, non come un ingrediente ciecamente spensierato ma piuttosto un potente strumento dello spirito di negazione, del pensiero divergente che distrugge il vecchio e prepara al nuovo. Così, nel panorama infinito delle figure che abitano l’universo Jannacci, trovano posto anche personaggi dolenti, clown tristi e inadeguati che spesso inciampano nella vita.

info: www.teatropubblicopugliese.it