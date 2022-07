Un'estate di musica, mare, birra, buon cibo e amici, gli appuntamenti al Joy's on the Beach di Torre Quetta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/07/2022 al 31/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per tutto il corso dell'estate si susseguiranno live ed eventi imperdibili!



Gli appuntamenti di questa settimana :

26 luglio: Elettroshock Musica Colorata Edition! DJ set vinile con il format radiofonico più colorato che esista

28 luglio Live concert Kevin Butler (Canada) & Dave Morecroft (U.K.), b-side di gruppi conosciuti e inediti, arrangiamenti innovativi e commoventi

29 luglio: Cinedisco DJ Set, Jeff Blynn & Mark Donen, 70's photoshooting corner

31 luglio Live concert 20th Century Band, soundtracks Live Show

E non finisce qui. La prossima settimana altri imperdibili appuntamenti vi aspettano!

Seguiteci sui social per essere sempre aggiornati!



Per prenotazioni: 350 047 5166