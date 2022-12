Ciclopasseggiata Natalizia a Locorotondo

Si terrà il prossimo 18 dicembre, alle ore 9.00, la seconda edizione della “Ciclopasseggiata Natalizia” promossa dal Comune di Locorotondo - Assessorato alla Mobilità e all’Ambiente.

La ciclopasseggiata, che si articolerà in un percorso di circa 17 km, avrà inizio in piazza Aldo Moro e attraverserà parte dell’agro locorotondese – in particolare le contrade Mancini e Ritunno – fino a raggiungere il punto di arrivo in piazza Mitrano. La partecipazione all’evento - aperto a tutti e completamente gratuito - richiede la registrazione preventiva che potrà essere effettuata telefonando allo 080 431 2788 anche per richiedere la disponibilità di bici da poter utilizzare per rendere parte alla manifestazione.