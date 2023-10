La manifestazione si svolgerà l'ultima domenica di ottobre e partirà e arriverà a Polignano a Mare. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra due percorsi: uno più breve di 55 km e uno più lungo di 110 km. Entrambi i percorsi attraversano strade asfaltate e sterrate aperte al traffico, offrendo ai partecipanti una sfida entusiasmante. La Ciclostorica Puglia 2023 è aperta esclusivamente a biciclette storiche, risalenti al periodo compreso tra i primi del 900 e il 1987. Gli appassionati di ciclismo d'epoca avranno l'opportunità di sfoggiare le loro biciclette restaurate e indossare abbigliamento dell'epoca, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. La partecipazione alla manifestazione richiede la compilazione di un modulo di iscrizione disponibile sul sito web ufficiale della Ciclostorica Puglia 2023 Per ulteriori informazioni e sull'assistenza per l'evento scrivere a segreteria@ciclostoricapuglia.it oppure visitare il sito alla pagina https://www.ciclostoricapuglia.it/partecipa/iscrizioni/ Per maggiori dettagli sul regolamento e per scaricare il modulo di iscrizione, si prega di visitare la pagina ufficiale della manifestazione 2023: https://www.ciclostoricapuglia.it/2023/10/03/programma-e-regolamento-dellevento-di-ottobre-2023/