Giornate nazionali del Cicloturimo ''L’insediamento rupestre e la masseria di Lamalunga''

12 giugno 2022 Giornata del Cicloturismo “L’insediamento rupestre e la masseria di Lamalunga”

Treno + Bici a cura di Fiab Bari RUOTALIBERA APS

ORARI

- Raduno ore 8.45 Stazione Centrale , Piazza Moro, Bari - Partenza da Bari ore 9.02 e/o 9,30 con arrivo a Monopoli ore 9.38 e/o 10.08

- Rientro da Monopoli ore 16,20 e/o 16,33 con arrivo a Bari ore 16.59 e/o 17.11

L'utilizzo di più treni si rende necessario per sopperire alle limitazioni di posti. Pertanto è

necessario che le iscrizioni avvengano entro martedì in associazione per poter richiedere le

autorizzazioni. Chi non riuscisse a trovar posto potrà partire con il treno delle 8.02.

ISCRIZIONI

Si effettuano entro il 7 giugno presso la sede di Via Sabotino, n. 18 (20.30 22.00). Il costo dell' escursione, comprensivo di assicurazione, treno e guida, è di Euro 10.00 per i soci e i non soci alla prima escursione. Capogita: Giovanna Papeo, Roccaldo Tinelli (338-3118834)

NOTE TECNICHE

- Lunghezza del percorso in bicicletta: 35 Km circa Difficoltà: media

- E’obbligatorio partecipare con biciclette in buona condizione, dotate di cambio e freni efficienti. Controllate la vostra bici in anticipo, munitevi di almeno una camera d’aria di riserva e del necessario per

le riparazioni d’urgenza.

- Ognuno per sé e tutti per il capogita.

- E’consigliabile munirsi di mantellina per la pioggia e di un cambio di riserva.

- Ricordate che il buon senso impone l’uso del casco e che il viaggiare in bici non ci esime dal rispetto del codice della strada. Inoltre, va rispettato il regolamento di gita.

- L’associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della giornata. L’iscrizione costituisce autodenuncia di buone condizioni fisiche e mentali.

- L’itinerario è a cura dell’associazione Fiab Bari RUOTALIBERA, in collaborazione con l’Ufficio Trasporto Regionale di Trenitalia.

ITINERARIO

Onoriamo le Giornate del Cicloturismo con una escursione alla scoperta del territorio e alla portata di tutti. Guidati da Giovanna ci avvieremo verso la masseria Lamalunga dover incontreremo il presidente del CTG di Monopoli prof. Cosimo Lamanna che abbiamo avuto modo di conoscere in altre escursioni. Con la sua guida visiteremo la masseria con l’annessa chiesetta e l’insediamento rupestre. Dopo aver soddisfatto il

nostro desiderio di cultura andremo verso una delle tante bellissime cale di Monopoli per immergerci nelle

belle e fresche acque. Poi una lunga tranquilla e facile pedalata ci riporterà a Monopoli dove potremo gustare un ottimo gelato.

Ricordo a tutti che non si deve mai superare il capogita, nemmeno quando vi sembra un po' lento.

E' necessario inoltre mantenere il contatto con chi ci precede e con chi ci segue per evitare che qualcuno si perda nelle stradine di campagna poco trafficate. Buona escursione a tutti

Chi lo volesse potrà anche tornare in bici a Bari.

Obbligatorio mascherina FfP2 e Green pass