A Palazzo Pesce 'Cillacilla'

La voce mediterranea di Maria Moramarco regala emozioni da oltre quarant’anni.

Cillacilla è il suo ultimo progetto, e richiama il capoverso di una cantilena che ritmava saltelli eseguiti in coppia a braccia incrociate.

Canzoncine, rime e filastrocche accompagnavano i giochi dei bambini nella civiltà contadina e pastorale.

Il lavoro di ricerca di Maria Moramarco è stato proprio quello di ritrovare, nel corso degli anni, diversi esempi che insieme rievocano la memoria relativa al mondo dell’infanzia degli anni ‘70.

Un affresco variegato, delicato, fatto di immagini divertenti, paradossali, leggere ,ma anche di temi cupi e tinte fosche.

Con timbro potente, caldo e cristallino, la cantautrice altamurana racconta in musica storie di contrade impastate di terra e di sole, con l’intento di non disperdere un repertorio tradizionale orale di cui si fa testimone, mediatrice e interprete.



Maria Moramarco, accompagnata dal chitarrista Luigi Bolognese, Alessandro Pipino alla fisarmonica e all'organetto e Adolfo La Volpe alla chitarra Portoghese e all'oud, chiuderà il bellezza il progetto "Custodiamo la cultura al Sud",organizzato dall'associazione Alma Terra, domenica 27 Giugno.Per info e prenotazioni per l'acquisto del biglietto inviare un messaggio WhatsApp al 3471344467.

