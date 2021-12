Abc School film festival: al Cinema Abc la premiazione del miglior film e l'anteprima regionale gratuita di ""Notti in bianco, baci a colazione"

Si conclude mercoledì 15 dicembre, a Bari, nel Cinema Abc, la prima edizione dell’ABC SCHOOL FILM FESTIVAL, il festival cinematografico dedicato agli studenti delle istituti scolastici superiori della Città Metropolitana di Bari.

Questa sera alle 19.30 ci sarà la premiazione del miglior film con la consegna degli attestati ai ragazzi componenti della giuria, e subito dopo è in programma la proiezione gratuita, aperta al pubblico, in anteprima regionale, del film “Notti in bianco, baci a colazione”, di Francesco Mandelli, che sarà preceduta da un intervento dello sceneggiatore del film, il barese Salvatore De Mola.

ABC SCHOOL FILM FESTIVAL è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., prodotto da Apulia Film Commission e Regione Puglia nell’ambito del Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia con risorse di bilancio ordinario della Regione Puglia, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini.

Il festival è stato preceduto da una rassegna cinematografica propedeutica (le proiezioni sono state accompagnate dalle lezioni degli esperti dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get), durante la quale circa 400 studenti degli istituti superiori di Bari, hanno visto 7 film selezionati dalla direzione artistica, tra novembre e i primi giorni di dicembre. Tutti gli studenti hanno quindi realizzato un elaborato e i migliori 20 sono stati scelti per far parte della giuria che designerà il film più bello tra i 3 in proiezione dal 13 al 15 dicembre.

Gli istituti superiori baresi coinvolti nel progetto sono: “Cirillo”, “Marco Polo”, “Rosa Luxemburg”, “Salvemini”, “Scacchi”, “Socrate”.

Questi i film che sono stati proiettati nelle tre giornate del festival e tra i quali i giovani giurati dovranno scegliere il migliore: “Freaks out” di Gabriele Mainetti (2021), "ll bambino nascosto” di Roberto Andò (2021), “Notti in bianco, baci a colazione” di Francesco Mandelli (2021).