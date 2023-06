Italian summer stories al Cinema Abc

In occasione di CINEMA REVOLUTION 2023, il Centro di Cultura Cinematografico Cinema Abc presenta: ITALIAN SUMMER STORIES. Cinema italiano in sala a sole €. 3,50. Unico spettacolo quotidiano alle ore 20.30

(Ogni lunedì chiuso per riposo settimanale)

Segue programma completo:

dal 16 al 25 giugno IL SOL DELL’AVVENIRE di Nanni Moratti

dal 27 al 29 giugno GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani

dal 30 giugno al 2 luglio MIA di Ivano De Matteo

dal 4 l al 6 luglio L’ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano

dal 7 al 9 luglio LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO di Pupi Avati

dal 11 al 14 luglio SCORDATO di Rocco Papaleo



dal 21 al 26 luglio RAPITO di Marco Bellocchio