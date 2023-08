Cinema castello, torna la rassegna di sonorizzazione audio-visiva al Maul!

Officina dell’Arte presenta giovedì 24 agosto alle ore 21.30 al MAUL!, la terza edizione di CINEMA CASTELLO, la rassegna di sonorizzazione audio-visiva dedicata questa volta ai 4 elementi della natura: Acqua, Terra, Fuoco, Aria.



Gli elementi naturali saranno riprodotti in quattro atti performativi per creare una stretta connessione tra il microcosmo umano e il macrocosmo della Natura, grazie alla simbiosi tra musica live ed installazioni visive, facendo immergere gli spettatori in uno spazio sensoriale all’interno della corte del MAUL!- Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari.



- Musiche originali a cura di:

Mattia Catalano, Walter Forestiere, Giuseppe Pascucci, Vito Pesce



- Installazioni video a cura di:

Alessandro Caccuri, Fabio Caccuri, Cristian Rizzuti, Graziana Saccente



INGRESSO DI 5 euro ACQUISTABILE DIRETTAMENTE ALL'ENTRATA





