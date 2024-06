'A qualcuno piace cult', a Bari un serata per indagare il cinema di Christopher Nolan

Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria.18tickets.it (infotel: 080.521.45.63).

Prezzo Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria.18tickets.it (infotel: 080.521.45.63).

Giovedì 27 giugno, alle 20,45, al Multicinema Galleria di Bari, si svolgerà per la prima volta una serata che è un mix tra uno spettacolo teatrale e un cineforum: si intitola «A qualcuno piace cult» e sarà condotta dai critici cinematografici Giacomo Giaquinto e Giuseppe Grossi, con la regia di Gabriele Scarcelli. Il format nasce sul web nel 2021 (i primi cinque episodi sul canale YouTube di Movieplayer, la seconda serie, ancora in corso, sul canale YouTube di ScreenWorld) e si sviluppa come uno storytelling sui grandi registi della storia del cinema.

Giaquinto e Grossi raccontano curiosità e retroscena che si nascondono dietro grandi film cult, tra aneddoti e chicche narrate con passione, ironia e un pizzico di teatralità: nella serata del Galleria sarà indagato e raccontato il cinema di Christopher Nolan, regista amatissimo e con la rara capacità di rendere popolare il proprio cinema dalla forte impronta autoriale. Sull’onda della consacrazione avvenuta agli ultimi Premi Oscar con la vittoria del suo «Oppenheimer», i due critici cinematografici (pugliesi come il regista) discuteranno del cinema di Nolan con proiezione di montaggi ad hoc tratti dalla sua filmografia, in una narrazione teatrale che vuole essere anche una chiacchierata interattiva con il pubblico.

A partire dai primi due lungometraggi da regista - «Following» (1998) e «Memento» (2000) - che hanno fatto conoscere Nolan al grande pubblico, la carrellata passerà inevitabilmente dai titoli che ne hanno decretato la grandezza e l’enorme popolarità: da «Batman Begins» (2005) a «The Prestige» (2006), da «Il cavaliere oscuro» (2008) a «Inception» (2010), sino all’ultimo «Oppenheimer» (2023), insignito di 7 Premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia.

Giaquinto e Grossi guideranno il pubblico in uno storytelling appassionante, in cui verranno a galla i temi cari al regista, le sue ossessioni e la poetica. Per poi condividere opinioni sul cinema di Nolan con il pubblico, in maniera informale e colloquiale. Sullo schermo scorrerà una parte documentaristica frutto di una profonda ricerca di materiale d’ archivio, tra immagini dal set, backstage, foto di scena e video dal dietro le quinte (oltre a frame tratti dai film), in cui riscoprire un patrimonio spesso dimenticato.

Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria.18tickets. it (infotel: 080.521.45.63).