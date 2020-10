Cinema con merenda:''Momo alla conquista del tempo''

Per la prima domenica in compagnia degli amici di BimBumBam, s'inizia con il Cinema accompagnata dalla merenda fatta in casa.



MOMO. Alla conquista del tempo.

di Enzo D'Alò (Italia 2001)

Momo è una bambina di circa nove anni molto speciale: se guarda qualcuno dritto negli occhi, questi è obbligato a dire la verità. Con l'aiuto di Cassiopea, una tartaruga veggente di 180 anni, e del maestro Hora, Momo riuscirà a sventare i loschi piani degli 'Uomoni Grigi', che con la scusa di vendere enciclopedie e polizze assicurative corrompono gli uomini e fumano il loro tempo.



PER LE NORME COVID SI CHIEDE

- comunicare la propria presenza ai numeri 3406190019 - 3403495018;

- indossare la mascherina;

- accertarsi di non avere febbre che superi i 37 e mezzo.