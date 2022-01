Al Cinema Esedra di Bari 'Nicola - Cozze, kebab & Coca Cola'

Dopo la trasferta a Milano, il Santo di tutti torna (in sala) a casa. Il docufilm Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola di Antonio Palumbo, il road movie avventuroso sulle orme del mito di San Nicola, sarà in programmazione al Cinema Esedra di Bari dal 25 al 27 gennaio (uno spettacolo al giorno, il 25 alle 18.30, il 26 e 27 alle 20.30, è possibile prenotare il proprio posto sul sito esedra.18tickets.it). Ancora tre giorni in sala per il mockumentary, prodotto dalla Oz Film di Francesco Lopez, con il contributo di Apulia Film Commission in collaborazione con Octopost, dopo l’uscita del 6, 7 e 8 dicembre e la presentazione al Cineteatro Martinitt di Milano, il 21 dicembre.

Al centro della scena il santo internazionale, icona inclusiva e cosmopolita, amata dai vicoli di Bari Vecchia agli Stati Uniti dove è meglio conosciuto come Santa Claus, cioè Babbo Natale, passando per Turchia, Belgio, Olanda, Francia, Russia, i paesi toccati dal viaggio di Antonio Palumbo scandito dalle musiche travolgenti di Ivan Iusco che, tra sacro e profano, guida lo spettatore alla scoperta del culto del vescovo di Myra, patrono della città di Bari e celebrato in tutto il mondo nei modi più disparati.