Cinema d'estate all'll’Arena dell’Apulia Film House con un doppio appuntamento ad ingresso libero

La programmazione cinematografica di Apulia Film Commission prosegue all’Arena dell’Apulia Film House con un doppio appuntamento (ingresso libero, accesso Orientale della Fiera del Levante). Nell’ambito del ciclo dei “Restauri: corpo sociale, riflessioni cinematografiche” curata della Mediateca Regionale Pugliese in collaborazione con la Cineteca di Bologna, mercoledì 3 luglio alle 21, sarà riproposto il capolavoro di Francois Truffaut, “La signora della porta accanto”, con Gérard Depardieu e Fanny Ardant.

La proiezione, in versione originale sottotitolata restaurata e distribuita dalla Cineteca di Bologna, sarà introdotta dalla giornalista e sceneggiatrice Antonella W. Gaeta. “La signora della porta accanto” è uno dei film che più e meglio, tra i melò della storia del cinema, cerca di definire l’ossessione d’amore, mostrarla attraverso le vicende di una coppia che si lascia e si ritrova in continuazione.

Il giorno dopo, giovedì 4 luglio alle 21 sempre all’Arena dell’Apulia Film House, per “Registi fuori dagli schermi” sarà proiettato il film “Vera”, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel. Il film vede protagonista Vera Gemma (figlia di Giuliano Gemma), premiata alla Mostra del Cinema di Venezia come Miglior attrice nella sezione “Orizzonti”. Alla proiezione saranno presenti i due registi e l'attrice, insieme a Cristina Piccino, critica cinematografica del quotidiano “il Manifesto”. Il film segue le vicissitudini di Vera Gemma che interpreta sé stessa, in un mondo spesso ostile: realtà e finzione si mescolano in una dimensione cinematografica straordinaria, fatta di luci e ombre, di grandi attori e personaggi incredibili.