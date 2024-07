Cinema d'estate, a Bari la proiezione del film “Watermelon Man” di Melvin Van Peebles

La programmazione cinematografica di Apulia Film Commission prosegue al Cineporto di Bari (ingresso libero, accesso Monumentale della Fiera del Levante). Nell’ambito del ciclo dei “Restauri: corpo sociale, riflessioni cinematografiche” curata della Mediateca Regionale Pugliese in collaborazione con la Cineteca di Bologna, giovedì 11 luglio alle 21, sarà riproposto il film “Watermelon Man” (Usa, 1970) di Melvin Van Peebles. La proiezione, in versione originale sottotitolata restaurata e distribuita dalla Cineteca di Bologna, sarà introdotta dal critico cinematografico Anton Giulio Mancino.

“Watermelon Man” è un affresco americano anni Settanta: un’opera stratificata che intreccia impegno etico, commedia svagata e politica. La storia è incentrata su un assicuratore bianco della classe media di nome Jeff Gerber (interpretato da Godfrey Cambridge). È sposato con Althea ed è padre di due bambini. Mentre la moglie ha una mentalità più progressista, lui invece è razzista e sessista.

Ogni mattina si sveglia, si allena, fa la lampada solare e poi esce di casa per andare a lavorare sfidando di corsa il bus per arrivare prima di lui alla fermata. Una notte va in bagno, si guarda allo specchio e scopre che la sua pelle è diventata nera. All'inizio pensa che sia un incubo, ma non è così. Appena la moglie lo vede, inizia a urlare. Jeff a quel punto le prova tutte per cercare di tornare bianco: si lava più volte, si fa il bagno nel latte ma non cambia nulla. Alla fine decide di farsi coraggio e di tornare ad affrontare la vita di tutti i giorni. Ma non sarà così facile.