Al Multicinema Galleria parte la rassegna 'Mai visti - Il grande cinema che non ti aspetti'

MAI VISTI è la rassegna dedicata al grande cinema internazionale che spesso non trova adeguato spazio nella programmazione italiana.

Film appassionanti, rocamboleschi, commoventi e sempre intensi, diretti dalle più interessanti firme del panorama mondiale.

Realizzata dall’associazione Utòpia 2100 per la direzione artistica di Enzo Augusto, in collaborazione col Multicinema Galleria e l’associazione Pool, MAI VISTI torna nel multisala barese per la terza edizione, dopo aver ricevuto alta attenzione e partecipazione di pubblico. La rassegna intende realizzare una nuova proposta cinematografica alternativa a quella “da cassetta”, con lungometraggi mai proiettati a Bari e che solitamente trovano spazio nei migliori festival internazionali. L'evento vuole dunque proporre una risposta all'omologazione della distribuzione cinematografica, spesso appiattita sulle proposte per il grande pubblico e poco incline a scommettere su titoli di alto livello culturale e artistico. Con questa mission il direttore artistico Enzo Augusto ha realizzato una selezione avventurosa, che intreccia stilemi e codici linguistici, passando agevolmente dal thriller investigativo alla commedia francese per poi arrivare alla provocazione indipendete, oltrepassando i limiti di genere così da proporre una collezione di film affascinanti e memorabili.

La prima pellicola della terza edizione di MAI VISTI è "A White, White Day - Segreti nella nebbia", il lungometraggio drammatico di Hlynur Palmason, che sarà proiettato al Multicinema Galleria venerdì 29 aprile alle ore 20,45.



PROGRAMMA

Orario proiezione: 20.45

Biglietto singola proiezione: 5,00€



Venerdì 29 aprile

A WHITE, WHITE DAY – SEGRETI NELLA NEBBIA

di Hlynur Palmason



Opera seconda del regista Hlynur Palmason, il film è un thriller drammatico ambientato in un remoto e freddo paesino dell'Islanda e ci racconta la storia di un ex commissario di polizia. Dopo la morte della moglie in un incidente stradale, è lui ad iniziare un'indagine ostinata che mette in serio pericolo se stesso e i suoi affetti più cari. Un delirio sempre in bilico tra vendetta e risentimento, alla ricerca di una verità interiore sempre difficile da trovare.