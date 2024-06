Al Multicinema Galleria il regista adelfiese Ciliberti con il film 'Il Pirata - Memorie da Spoon Rive' insieme a tutto il cast

Lunedì 17 giugno, alla proiezione delle 21, al Multicinema Galleria di Bari, si svolgerà una presentazione speciale del film “Il Pirata - Memorie da Spoon River”: vi prenderanno parte il regista Cristiano Ciliberti e gli attori Gianni Ciardo, Totò Onnis, Vito Lopriore, Giorgio Careccia, Umberto Binetti, Giovanni Alfieri e Silvia Cuccovillo. Il film è in programmazione sia lunedì 17 che martedì 18 giugno (spettacoli alle 16 e alle 21).

Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria. 18tickets.it (infotel: 080.521.45.63).

Il lungometraggio è totalmente made in Puglia, girato ad Adelfia. Vincitore dei Contributi Selettivi del Ministero della Cultura (con il sostegno anche di Regione Puglia e Comune di Adelfia) e presentato in anteprima in diversi festival internazionali, si avvale anche di troupe e cast del territorio pugliese. Si tratta anche dell’esordio in un lungometraggio del regista adelfiese Cristiano Ciliberti, con la giovanissima sceneggiatrice Sabrina Scansani.

Con i volti di Paolo Sassanelli, Gianni Ciardo e molti altri, in un cast ricchissimo (ci sono anche Clara Galante, Giorgio Careccia, Sara Putignano) “Il Pirata - Memorie da Spoon River” racconta il microcosmo tipico della provincia pugliese, sempre uguale a sé stesso e sempre diverso, ai margini della società odierna, veloce e cibernetica. Il film racconta di otto personaggi alla vigilia della festa patronale: si incrociano e si dimenticano, condividendo senza saperlo un'ancestrale ma serena solitudine. La fotografia è di Giorgio Giannoccaro, musiche originali di Stefano Mainetti, montaggio di Giuseppe Schimera. Il film è prodotto da Scrigno Production, Dima srl di Antonio Dilella, Leonardo di Palma, Vito Michele De Palma, Biagio Cistulli.