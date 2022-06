Cinema mon amour, colonne sonore jazz di film celebri

Giovedì 18 agosto 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce celebra “Cinema mon amour” insieme al flauto di Aldo Di Caterino, alla fisarmonica di Vince Abbracciante, al contrabbasso di Camillo Pace e alla batteria di Fabio Accardi.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ripercorrere in chiave jazzistica le più celebri colonne sonore: capolavori come “Ultimo tango a Parigi”, “I girasoli”, “Round midnight” hanno dovuto il loro successo anche alle musiche immortali che ne hanno scandito le scene più importanti e i momenti più intensi.



E che saranno riproposte, fra le pareti in pietra bianca della dimora nobiliare molese, da Aldo Di Caterino, diploma in Flauto classico e Musica jazz con menzione al Conservatorio di Bari, una passione per il jazz e la musica brasiliana, una carriera con musicisti del calibro di John Surman e Roberto Ottaviano e una menzione speciale per le spiccate doti solistiche e la perizia strumentale al Tomorrow’s Jazz in Veneto; da Vince Abbracciante, laurea in Fisarmonica classica con menzione al Conservatorio di Matera, definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 artista che “padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale” e una carriera nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale, da Ornella Vanoni a Peppe Servillo; da Camillo Pace, diploma in Contrabbasso al Conservatorio di Monopoli, laurea in Discipline musicali jazz indirizzo storico-musicologico al Conservatorio di Bari, studi di Etnomusicologia in Kenya e Sudafrica e all’Università di Lecce, una attività concertistica con formazioni cameristiche e orchestrali in giro per il mondo e collaborazioni del livello di Fabrizio Bosso, Lucio Dalla e Ron; e da Fabio Accardi, batterista e compositore, diploma in Percussioni classiche al Conservatorio di Verona e diploma di Formazione superiore e del Prix in Jazz et musiqués improvvisées al Conservatorio di Parigi, e una ricca attività concertistica con artisti come Enrico Rava e Stefano Bollani.