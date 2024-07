D'estate in Puglia si respira il “profumo” del cinema, le programmazioni da Monopoli a Cassano delle Murge

La divulgazione della cultura cinematografica rappresenta una delle finalità dell’Apulia Film Commission impegnata, con la Regione Puglia, a garantirne la diffusione su tutto il territorio pugliese anche mediante il fondamentale apporto dei Comuni che hanno aderito alla Fondazione. La programmazione, tra luglio e agosto, interessa non solo il Capoluogo regionale, ma molte altre realtà territoriali nelle quali si terranno proiezioni in piazza, arene e luoghi storici, oltre che nelle sale cinematografiche e teatrali.

Un cartellone in cui, tra l’altro, vengono privilegiate le tante produzioni cinematografiche realizzate proprio in Puglia e sostenute da Apulia Film Commission e Regione Puglia, coniugando così realtà produttiva e sollecitazioni culturali. Avviene, per esempio, a Foggia dove, a “Parco Città”, è in programma la proiezione di “Palazzina Laf”, pluripremiata opera prima da regista dell’attore tarantino Michele Riondino, e due film girati nei territori foggiani: “A Classic Horror Story” di Roberto De Feo e Paolo Strippoli e “Il Maledetto” di Giulio Base.

L’iniziativa, cui alcuni Comuni hanno già svolto la propria attività (Noci, Taranto e Mola di Bari), vede in tutto 14 Comuni impegnati nelle prossime settimane a realizzare le proiezioni previste (Castrignano dei Greci, Monopoli, Caprarica di Lecce, Bitetto, San Cassino di Lecce, Grottaglie, Cassano delle Murge, Nardò, Matino e Fasano), mentre altre adesioni sono state preannunciate.

COMUNI SOCI – Rassegne estive 2024

MOLA DI BARI (BA)

Mamaluna Soul Beach

Cinemaluna - Il Cinema senza MA

giovedì 11 luglio h. 21.00 - GLI AGNELLI POSSONO PASCOLARE IN PACE di Beppe Cino martedì 16 luglio h. 21.00 - PINO di Walter Fasano

mercoledì 17 luglio h. 21.00 – Premio a LINO BANFI

martedì 30 luglio h. 21.00 - A CLASSIC HORROR STORY di Roberto De Feo e Paolo Strippoli giovedì 8 agosto h. 21.00 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino

MONOPOLI (BA)

Teatro Radar di Monopoli, Roof Garden, via Magenta 71

giovedì 18 luglio h. 21.00 - TOLO TOLO di Checco Zalone

giovedì 25 luglio h. 21.00 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino

giovedì 1 agosto h. 21.00 - A CLASSIC HORROR STORY di Roberto De Feo e Paolo Strippoli

CASSANO MURGE (BA)

Piazza A. Moro

martedì 20 agosto h. 21.00 - I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini

domenica 8 settembre h. 21.00 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino

lunedì 11 novembre h. 20.00 - PINO di Walter Fasano (Cineteatro Apulia Via Luigi Cadorna, 68)