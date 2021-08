Cinema vol. 1, colonne sonore d’autore a palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 18 settembre 2021 alle ore 20.45 la corte di Palazzo Pesce accoglie le note di “Cinema, vol. 1” con il bass duo di Pierluigi Balducci e Viz Maurogiovanni e la voce di Marco Giuliani.



Un concerto in Puglia che è un singolare omaggio ispirato alle trilogie cinematografiche e al mondo del cinema. Tratto dall’album omonimo, “Cinema vol. 1” nasce dalla passione dei due bassisti per le colonne sonore d’autore: Piero Piccioni, Michel Colombier, Ennio Morricone, John Williams e tanti altri rivivranno in un intreccio di improvvisazioni, interplay e dialoghi musicali. Accanto alle melodie intramontabili compariranno anche due brani originali firmati da Balducci e Maurogiovanni, ‘fratelli di basso’ e artisti e didatti riconosciuti a livello internazionale. Un ensemble peculiare che si basa su una stima, umana e professionale, profonda e sincera e che rende lieve e leggero l’incontro di questi due strumenti, che solitamente non convivono nella stessa band. Al duo si unisce la voce straordinaria di Marco Giuliani, che ha da subito condiviso con i suoi compagni di musica l’intento narrativo delicato eppure pieno di humour.



Una serata suggestiva nella quale la passione per la musica da film si fa veicolo di immagini ed emozioni potenti.

