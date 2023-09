Cinema, vol.2: concerto a Palazzo Pesce

13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 30 settembre 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce, in collaborazione con il Duke Jazz Club, presenta “Cinema, vol. 2” con Pierluigi Balducci e Viz Maurogiovanni al basso elettrico e Marco Giuliani alla voce.





In questo vol. 2 però i due bassisti accolgono il cantante Marco Giuliani, il bandoneonista Gianni Iorio e lo storico sassofonista californiano Paul McCandless. E’ lui ad interpretare le melodie dei due soli brani originali del lavoro, caratterizzati da una grande forza evocativa e concepiti come vere e proprie “musiche per un film immaginario”. Senza dubbio, Balducci e Maurogiovanni fanno del basso elettrico uno strumento espressivo a tutto tondo, ne sorpassano i confini e ne fanno scomparire i contorni, per dipingere paesaggi musicali densi di interazione e momenti di lirismo.