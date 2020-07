Film sotto le stelle, ad Alberobello le proiezioni all'aperto del Cinema dei Trulli

Dopo quasi cinque mesi di chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19, finalmente il 27 luglio 2020 ad Alberobello riprendono le attività culturali del Cinema dei Trulli con la settima edizione dell'iniziativa "Cinema sotto le stelle: film visti, mai visti, da rivedere".

Le proiezioni si terranno all'aperto, sotto le stelle, nel giardino pertinenziale del Cinema dei Trulli di Alberobello (Via Ungaretti n. 26/) tutti i giorni, a partire dal 27 luglio fino al

20 settembre, con un unico spettacolo serale alle ore 21:00.

Il cartellone prevede la programmazione dei maggiori titoli di successo della scorsa stagione con particolare attenzione a quei film dichiarati d'essai dal MIBACT e che hanno ricevuto importanti riconoscimenti.

Costo del biglietto solo euro 3,00 ed è possibile prenotare la propria poltrona tramite il sito web www.cinemateatrodeitrulli.it oppure inviando un sms con WhatsApp al 335 302042.

In caso di maltempo (pioggia, freddo, vento) le proiezioni si terranno ugualmente nella sala interna del Cinema dei Trulli.

Saranno garantite tutte le misure di prevenzione per fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 nel rispetto delle prescrizioni adottate nelle recenti ordinanze della Regione Puglia per le sale cinematografiche.

Qui di seguito i film in cartellone:

"GLI ANNI PIU' BELLI" di Gabriele Muccino (dal 27 luglio al 2 agosto)

"HAMMAMET" di Gianni Amelio (dal 3 agosto al 9 agosto)

"PINOCCHIO" di Matteo Garrone (dal 10 agosto al 14 agosto)

"VOLEVO NASCONDERMI" di Giorgio Diritti (dal 15 agosto al 17 agosto)

"CENA CON DELITTO" di Rian Johnson (dal 18 agosto al 23 agosto)

"TUTTO IL MIO FOLLE AMORE" di Gabriele Salvatores (dal 24 agosto al 30 agosto)

"JOJO RABBIT" di Taika Waititi (dal 31 agosto al 6 settembre)

"MARTIN EDEN" di Pietro Marcello (dal 7 settembre al 13 settembre)

"1917" di Sam Mendes (dal 14 settembre al 20 settembre)