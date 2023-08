A CONVERSANO DAL 21 AL 26 AGOSTO LA XXI EDIZIONE

DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE IMAGINARIA,

TRA LE PIÙ IMPORTANTI RASSEGNE DI CINEMA D’ANIMAZIONE IN EUROPA



AL REGISTA PREMIO OSCAR MICHAËL DUDOK DE WIT

SARÀ CONSEGNATO IL PREMIO ALLA CARRIERA 2023



Non solo proiezioni per un pubblico da 0 a 99 anni: oltre alle 116 opere in concorso - provenienti da 35 paesi - in programma anche laboratori dedicati ai più piccini, 4 lungometraggi animati, una mostra collettiva di illustratori realizzata in collaborazione con la Galleria torinese Caracol e una retrospettiva dedicata al cinema d’animazione polacco in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e il festival Etiuda&Anima di Cracovia



Trovare il proprio posto nel mondo, diventare adulti guardando al futuro, affrontare i traumi del passato, comprendere meglio l’emancipazione femminile, con opere sentimentali che spaziano dalla nostalgia alla vendetta, surreali e oniriche, passando dall’attualità dei cambiamenti climatici ad un tuffo nel passato della Seconda Guerra Mondiale o dell’Iran post-rivoluzionario. Storie per grandi e piccini, dai 0 ai 99 anni, che saranno presentate a Conversano, in provincia di Bari, anche quest’anno pronto ad accogliere dal 21 al 26 agosto la XXI edizione di Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore.



Il cinema a cielo aperto più caratteristico del Sud-Italia, nel Complesso monumentale di San Benedetto, sarà anche quest’anno - insieme all’adiacente Giardino dei Limoni - la location principale per la rassegna d’eccezione fondata e promossa dall’Associazione Atalante Ets. Non mancheranno, tra le strade e piazze del suggestivo comune pugliese, anche mostre, laboratori per bambini, incontri con gli autori, letture animate, masterclass e retrospettive, volte ad impreziosire una manifestazione nata per promuovere il cinema d’animazione d’autore e arricchita da tante attività per famiglie e appassionati. Oltre 116 le opere selezionate quest’anno in concorso, un numero record a fronte di quasi 2870 iscrizioni, provenienti da ben 35 paesi del mondo (Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Belgio, Brasile, Bulgheria, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Iran, Italia, Lituania, Malesia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Ungheria).



Entusiasta il direttore artistico della manifestazione Luigi Iovane: “Siamo ancora qui dopo l’importante traguardo dello scorso anno, un ventennale indimenticabile che ha aperto un nuovo capitolo per Imaginaria. Il cuore di questo festival è poter offrire non solo agli appassionati ma a tutto il pubblico, grandi e piccini, il meglio del cinema d’animazione autoriale. Siamo certi che anche quest’anno il festival sarà stimolante e arricchente, e sono orgoglioso di questa manifestazione che è riuscita a collocarsi fra le più importanti del panorama europeo dei festival di cinema d’animazione con un palinsesto, in termini di opere presentate ed anteprime, unico in Italia. In un mondo che cambia alla velocità della luce, pieno di nuove tendenze e mode passeggere, siamo fieri di proporre una manifestazione che riesce a rinnovarsi anno dopo anno rimanendo fedele alla propria vocazione. Per stimolare negli spettatori sempre più curiosità, spirito critico e sete di bellezza e di cultura”.



Anche quest’anno a decretare i vincitori sarà una giuria composta da registi, curatori, imprenditori del settore, direttori artistici ed esperti tra i più importanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione cinematografica italiana e internazionale, con Georges Sifianos, Matilda Tavelli, Pascal Vimenet e Andrijana Ruzic per l’INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION. Marino Neri, Vincenzo Beschi e Alessandro Baronciani invece, decreteranno chi conquisterà il GRADUATION SHORT FILM & MUSIC VIDEO COMPETITION. Novità di quest’edizione un laboratorio di cinema d’animazione dedicato ai più piccoli: 20 bambine e bambini under 12 (Laura Cicorella, Giovanni Lamanna, Emma Lasorella, Paolo Laghezza, Sofia Bufano, Nicoletta Necco, Andrea Bello, Rossana Matarrese, Nina Buono, Sara Palmisani, Luca Gasparro, Gerardo Rizzo, Martina Farina, Aurora Pace, Leonardo Mancini, Emma Daddabbo, Paolo Della Rocca, Francesco Lucarelli, Nicolò Valenzano e Pietro Luisi) saranno chiamati a votare in veste di giurati d’eccezione per la CHILDREN'S FILM COMPETITION, dopo aver partecipato al laboratorio, un’esperienza formativa pensata per aiutarli nella scelta del vincitore della loro categoria. E sempre per i più piccoli non mancheranno anche quest’anno laboratori di fumetto, poesia e illustrazione, realizzati in collaborazione con la Libreria Skribi, la Libreria Bloombook, e Ciurma - Libreria Indipendente per bambini di Taranto.



Ospite d’eccezione della 21esima edizione della rassegna il regista Michaël Dudok de Wit, che riceverà il Premio alla Carriera Imaginaria 2023. Per l’occasione sarà presentata al pubblico di Conversano la sua intera filmografia, Incluso il cortometraggio Father and Daughter che gli è valso, nel 2000, il Premio Oscar come Miglior Cortometraggio d’Animazione. L’animatore, regista, autore e illustratore olandese ha esordito nel 1994 con la sua prima opera di successo, The Monk and the Fish (Le Moine et le Poisson), nominata all’Oscar e al César per il miglior cortometraggio d’animazione. Con Father and Daughter (Père et Fille) ha conquistato anche un BAFTA, il Grand Prix ad Annecy, il Grand Prix all’Animafest Zagreb e dozzine di atri importanti riconoscimenti.



LA TARTARUGA ROSSA (LA TARTUE ROUGE) è il suo esordio nel lungometraggio d’animazione: il film, prodotto dallo Studio Ghibli (in coproduzione con le francesi Prima Linea Productions, Why Not Production e Wild Bunch), ha conquistato il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2016 nella sezione Un Certain Regard e una nomination agli Oscar nella categoria animazione, e farà parte dei quattro lungometraggi animati fuori concorso che saranno presentati al pubblico di Imaginaria. In programma anche: METAMORPHOSIS, del regista e produttore indipendente Michele Fasano, allievo in passato di Tonino Guerra, Suso Cecchi D’Amico, Fernando Solanas e Abbas Kiarostami e autore di questo young-adult ispirato a «La conferenza degli Uccelli» di Farid al-Din ‘Attar; MY LOVE AFFAIR WITH MARRIAGE, di Signe Baumane - regista indipendente attrice e animatrice - presentato in Anteprima al Tribeca Film Festival del 2022 e vincitore della Menzione della giuria al Festival dell’animazione di Annecy. Un’opera che fonde animazione, musica, teatro, scienza e fotografia per raccontare una storia di accettazione del lato ribelle dell’animo femminile; UNICORN WARS, diretto da Alberto Vázquez, una storia tenera e allo stesso tempo cruda che omaggia il cinema antibellico alla Full Metal Jacket, in cui la lotta tra il bene e il male è raccontata in un connubio equilibrato di animazione classica e 3D. Vázquez, autore pubblicato in tutto il mondo, con le sue opere ha vinto quattro volte i Goya Awards (due volte miglior film d’animazione e due volte miglior cortometraggio d’animazione) e oltre 100 premi in eventi internazionali come il Festival di Annecy, i Platino Awards, Chicago, Foyle, Silver Meliés o Expotoon. Le sue opere sono state presentate in prestigiosi festival in tutto il mondo come Cannes, EFA Awards, Toronto, Annecy, Clermond-Ferrand, Animafest Zagreb o Slamdance.



Il festival sarà inaugurato, inoltre, da un vernissage d’eccezione: sarà presentata una collettiva di illustratori italiani di chiara fama nazionale ed internazionale grazie alla collaborazione con la prestigiosa Galleria Caracol di Torino e il progetto Illustration.it curato da Federico Cano Correa. Tra gli autori coinvolti Emiliano Ponzi, Marco Cazzato, Giulia Neri, Giordano Poloni, Ilaria Urbinati, Chiara Ghigliazza, Ahmed Neb Nessib e Marino Neri. Si rinnova, inoltre, la collaborazione decennale con l’artista conversasene Vito Savino, che cura dal 2012 le illustrazioni ufficiali del festival e anche quest’anno firma il manifesto di Imaginaria.



Spazio anche al cinema d’animazione polacco con una retrospettiva realizzata in collaborazione con la Fondazione per la Promozione della Cultura Artistica, Cinematografica e Audiovisiva Etiuda&Anima ((Festival Internazionale del Cinema Etiuda&Anima), curata da Katarzyna Surmacz: 7 le opere che saranno proposte al pubblico di Imaginaria, nell’ambito del progetto Polish School of Animation, nato per diffondere l’animazione polacca nel mondo e illustrarne tendenze, cambiamenti e sviluppi. In programma Tango di Zbigniew Rybczy?ski (1980, 8’), Ichthys di Marek Skrobecki (2005, 15’), Ex Animo di Wojciech Wojtkowski, Hipopotamy di Piotr Duma?a (2014, 12’30’’), Ab Ovo di Anita Kwiatkowska Naqvi (2013, 5’18”), III, di Marta Pajek (2018, 12’) e 3 geNARRACJE di Paulina Zió?kowska (2021, 9′).

Tornano, infine, gli “IMAGINARIA MEETINGS”: incontri aperti al pubblico nel Chiostro di San Giuseppe per dialogare con i protagonisti della 21esima edizione. Parteciperanno Marino Neri, Alessandro Baronciani, Vincenzo Beschi, Georges Sifianos e Matilda Tavelli, oltre a Pascal Vimenet - che racconterà il mondo della “fantasmagoria” da Svankamjer a Reynaud - e Andrijana Ruzic, che incontrerà e dialogherà con il super ospite 2023 di Imaginaria, Michaël Dudok de Wit.



*******

Il Festival IMAGINARIA è ideato e promosso dall'associazione Atalante aps, con la direzione artistica di Luigi Iovane. La rassegna è realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, del MiC Direzione Generale Cinema e del Comune di Conversano. È beneficiaria del European Festivals Fund for Emerging Artists (EFFEA), un’iniziativa della European Festivals Association, co-finanziata dall’Unione Europea



I biglietti per accedere alle proiezioni sono acquistabili sul sito https://imaginaria.eu/prevenditaonline/ (al costo di 4,00 €) e di persona al botteghino (al costo di 5,50 €). L’ingresso alle proiezioni per bambini è gratuito, ed è possibile prenotare qui tutte le attività laboratoriali dedicate ai più piccoli. L’accesso a mostre, letture animate e incontri con gli autori è libero e gratuito per adulti e bambini e non necessita di prenotazione.



I premi che saranno consegnati ai vincitori della XXI edizione di Imaginaria sono realizzati interamente a mano dall’artista polignanese Peppino Campanella, pezzi d’arte unici di artigianato e design realizzati in un atelier-laboratorio ricavato da un vecchio frantoio sul mare.