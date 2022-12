“Momenti”, proiezione del primo cortometraggio di Stefano Maurelli all’AncheCinema di Bari martedì 13 dicembre 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un letto di ospedale. Una malattia da affrontare. E le ore trascorse nelle asettiche stanze di un reparto diventano spunto e occasione per conoscere se stessi attraverso il rapporto con i propri familiari e i propri amici. E' questa la storia di “Momenti”, cortometraggio scritto, diretto e interpreto da Stefano Maurelli, giovanissimo e promettente talento cinematografico pugliese, girato interamente in Puglia. Il cortometraggio verrà presentato ufficialmente martedì 13 dicembre 2022 alle ore 13.30 all’AncheCinema di Bari, corso Italia, 112. Voce dal vivo di Chiara Lacasella. Con il patrocinio della Regione Puglia, Comune di Bari, AncheCinema e Associazione Culturale Artemisia. Dopo la proiezione ci sarà un dibattito al quale interverranno Angela Colaianni, don Valentino Campanella, Ernesto Marletta, Mariella Lippo e Gaetano Iusi. Modera l’incontro il giornalista Livio Costarella. Con l’intervento dell’assessore comunale alla Cultura, Ines Pierucci. La storia: Protagonista del corto è Nicolò che deve affrontare tematiche importanti della sua vita quali depressione, solitudine, disagio sociale. La sua difficoltà principale è quella di esternare i propri sentimenti che – come sostiene il regista - portano a diventare schiavi di se stessi, con la speranza di riuscire in ogni caso ad aiutare qualcuno. Temi scomodi, facili da evitare quelli narrati da Stefano attraverso il suo “alter ego” Nicolò. Perché nella società di oggi non è facile aprire il proprio cuore ai sentimenti e alla fiducia verso il prossimo. Stefano Maurelli, classe 1999, diplomato in recitazione all'Accademia cinematografica di Roma. Il giovane autore e regista è in contatto con scuole, teatri, cinema e associazioni per l'organizzazione di una serie di presentazioni del cortometraggio, al momento in concorso in diversi Festival di prestigio.