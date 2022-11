Film d'autore nel Cineporto di Bari: lunedì parte la rassegna 'Registi Fuori Dagli Sche[R]mi'

Il film 'Tante que le soleil frappe' (titolo internazionale "Beating Sun") di Philippe Petit aprirà, lunedì prossimo nel Cineporto di Bari, la XII edizione della rassegna 'Registi Fuori Dagli Sche[R]mi'. L'ingresso nella sala cinematografica presente nel quartiere fieristico sarà libero, fino ad esaurimento posti.

La proiezione della pellicola, prevista per le 20.30, vedrà la presenza del regista francese. Saranno con lui anche il direttore artistico della rassegna, Luigi Abiusi, la delegata generale della 'Settimana Internazionale della Critica', Beatrice Fiorentino, la giornalista e critico cinematografico del quotidiano 'Il Manifesto', Cristina Piccino.

“Sono stati anni passati a mostrare un cinema di contenuti, tra ricerca, poesia, politica in senso ampio – ricorda Abiusi - Un cinema molto spesso rimasto fuori dalla distribuzione nazionale, nonostante sia protagonista nei grandi festival. È il caso di 'Tante que le soleil frappe', film accolto con grande successo alla Settimana Internazionale della Critica dell’ultima Mostra di Venezia. Ma è anche il caso di quando un certo tipo di cinema esce nelle sale, che a volte non riceve la giusta attenzione come nel caso di 'Mona Lisa and the Blood Moon' dell’americana Ana Lily Amirpour, che sarà una delle altre ospiti della rassegna, insieme a Mario Martone, Mathieu Amalric, Andrea Pallaoro e altri ancora".