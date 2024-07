Il film “Passeggeri della notte” al Cineporto di Bari

La programmazione cinematografica di Apulia Film Commission prosegue al Cineporto di Bari (ingresso libero, accesso Monumentale della Fiera del Levante). Per il ciclo “Geografie Contemporanee” domani, martedì 16 luglio alle 21, sarà proiettato il film “Passeggeri della notte” di Mikhaël Hers, uno dei registi più sensibili del panorama internazionale. A introdurre la pellicola ci sarà la critica cinematografica Carmen Albergo.

Presentato al Festival di Berlino, “Passeggeri della notte” è ambiento negli Anni ‘80 in Francia e racconta di Élisabeth, una donna che vive nel quartiere Beaugrenelle di Parigi con due figli adolescenti, Judith e Matthias. Dopo aver sconfitto un tumore al seno, lasciata dal marito e senza lavoro, riesce a farsi assumere come centralinista in un programma radiofonico notturno, “I passeggeri della notte”, dove gli ascoltatori chiamano per parlare di sé stessi.

La notte delle elezioni presidenziali del 1981, mentre sulle strade si festeggia la vittoria del partito di sinistra, appare Talulah, una diciottenne tormentata che Élisabeth decide di aiutare e accogliere in casa. La ragazza fa amicizia con Judith e Matthias e scuote le dinamiche familiari, prima di scomparire e riapparire dopo quattro anni.