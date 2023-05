Giacomo Abbruzzese al Cineporto di Bari per presentare il film “Disco Boy”, vincitore dell’Orso d’Argento

Prosegue la rassegna “Registi fuori dagli scheRmi” con la presenza a Bari di Giacomo Abbruzzese, il regista tarantino trapiantato a Parigi, autore del film “Disco Boy”, vincitore dell’Orso d’Argento per la Miglior Fotografia allo scorso Festival di Berlino. Il film, dopo un primo passaggio in Italia, è appena uscito in Francia ed è stato acclamato dalla critica d’Oltralpe e accolto con entusiasmo dal pubblico francese.

Alla serata, che si terrà giovedì 18 maggio alle 20.30 al Cineporto di Bari (ingresso libero fino a esaurimento posti), sarà presente il regista Giacomo Abbruzzese, il direttore artistico Luigi Abiusi e il caporedattore della rivista Uzak.it, Domenico Saracino.

“Disco Boy” parla di guerra uscendo dai canoni del genere, per affrontare sensazioni e traumi che permangono nell'inconscio. Il film, infatti, racconta la vicenda di Aleksei, un giovane bielorusso che cerca di raggiungere clandestinamente la Francia. Una volta arrivato l’unico modo per poter essere regolarizzato è di aderire alla Legione Straniera. Si troverà così a combattere sul delta del Niger dove un giovane, Jomo, a sua volta combatte contro le compagnie petrolifere che hanno devastato il suo villaggio. La sorella Udoka sogna di fuggire, consapevole che ormai tutto è perduto. I loro destini si intrecceranno, al di là dei confini, della vita e della morte.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.