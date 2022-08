A Monopoli CinEstate Radar, la rassegna si conclude con 'Gli Stati Uniti contro Billie Holliday'

La vera storia della leggendaria cantante blues e jazz Billie Holiday chiude gli appuntamenti di CinEstate. Si conclude venerdì 27 agosto alle ore 21 sul Roof Garden del Teatro Radar di Monopoli, la rassegna cinematografica d’autore realizzata in collaborazione con Teatri di Bari, con la proiezione di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Il regista Lee Daniels racconta la storia della voce inconfondibile che ha contribuito a plasmare la musica popolare americana (durata 2h 10)

Trama: Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, il film diretto da Lee Daniels, racconta la vera storia della leggendaria cantante blues e jazz Billie Holiday, che con la sua voce e il suo stile unico e inconfondibile ha contribuito a formare la musica popolare americana.

Il film in particolare racconta di un episodio drammatico che segnò la tormentata vita dell'artista. Nel 1939 compose una canzone diversa dalle altre: "Strange Fruit", brano che condannava coraggiosamente la storia del linciaggio dei neri negli Stati Uniti e che fu un successo inaspettato. Da quel momento Billie Holiday (Andra Day) viene presa di mira dal Dipartimento Federale dei Narcotici con un'operazione sotto copertura. Il governo vedeva quella canzone come una minaccia e temeva che avrebbe galvanizzato la rabbia dei neri americani, per questo motivo l'FBI ingaggiò contro la donna una battaglia personale, legando la sua tossicodipendenza a motivi razziali. Il film evidenzia anche alcuni aspetti della complessa relazione d'amore tra Billie Holiday e Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), l'agente nero incaricato di seguire i suoi movimenti.

Costi e promozioni

La rassegna ha un costo di 5 euro per ciascuna proiezione. Per info si può chiamare il numero 335 756 47 88 o inviare una mail a info@teatroradar.it. Tutte le informazioni sul sito www.teatridibari.it. Roof Garden Teatro Radar: via Magenta, 71, Monopoli (BA).