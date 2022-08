Cinestate Radar, la proiezione di 'Un anno con Salinger'

La candidata all’Oscar Sigourney Weaver protagonista del secondo appuntamento di CinEstate, la rassegna cinematografica d’autore al Teatro Radar di Monopoli. Venerdì 12 agosto alle ore 21 sul Roof Garden dello storico cineteatro viene proiettato il film Un anno con Salinger (durata 1h 41m), un originale coming-of-age animato dall’amore per la letteratura. Philippe Falardeau firma la regia della pellicola ispirata al romanzo omonimo ed autobiografico di Joanna Rakoff.

Trama: Joanna sogna di poter pubblicare le proprie poesie ma intanto deve fare i conti con la necessità di trovare un lavoro. Viene così assunta in un'agenzia letteraria diretta da Margaret, un'agente che in quel momento ha tra i suoi autori J.D. Salinger. Joanna si ritrova così a rispondere ai fans per conto di uno degli autori più riservati che la storia della letteratura abbia annoverato tra le sue fila. Mentre la sua vita privata sta cambiando insieme alle sue relazioni con i coetanei, questa giovane donna si trova a confrontarsi con un 'fantasma' letterario che ammira ma che appare come irraggiungibile.

I prossimi appuntamenti di CinEstate: Il 19 agosto è in programma la proiezione del film Qui rido io: il regista Mario Martone dirige Toni Servillo per raccontare la vita teatrale e privata di Eduardo Scarpetta, il celebre commediografo padre di Eduardo De Filippo (durata 2h 13m). Gli eventi estivi si concludono il 26 agosto con il film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Il regista Lee Daniels racconta la vera storia della leggendaria cantante blues e jazz Billie Holiday, voce inconfondibile che ha contribuito a plasmare la musica popolare americana (durata 2h 10m). Cinestate è realizzato in collaborazione con Teatri di Bari.

Costi e promozioni

La rassegna ha un costo di 5 euro per ciascuna proiezione. Per info si può chiamare il numero 335 756 47 88 o inviare una mail a info@teatroradar.it. Tutte le informazioni sul sito www.teatridibari.it.