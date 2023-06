Nell'atrio dell’Istituto comprensivo Settanni-Manzoni di Rutigliano in scena le cinque date della stagione 2023

La scuola che spalanca le porte (all’aperto) e ospita cultura e spettacolo dal vivo. Questa la scelta del Comune di Rutigliano-Assessorato alla Cultura che in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese organizza anche quest’anno una stagione teatrale in estiva per i propri cittadini.

Dal 28 luglio al 30 agosto, nell'atrio dell’Istituto comprensivo Settanni-Manzoni (Pineta comunale), andranno in scena le cinque date della stagione 2023. Biglietti disponibili presso l’Info Point - Palazzo San Domenico, Via Leopoldo Tarantini, 28 - Rutigliano oppure online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

A inaugurare la stagione il 28 luglio sarà Paolo Conticini in “La Prima Volta” per la regia di Luigi Russo. L’artista toscano, canta e racconta un po’ di sé: un breve e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato, e a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile.

L’8 agosto sarà la volta di “Antigone Opera Rock” con coreografie e movimenti di scena di Elisa Barucchieri e regia, scene e costumi di Enzo Toma (ingresso gratuito). Lo spettacolo è una versione contemporanea dell’opera di Jean Anouilh. Uno spettacolo rock e poetico allo stesso tempo che mescola la tenerezza con la brutalità umana, la bellezza con la psichedelia, che fa prevalere la dimensione visionaria dell’era contemporanea.

Il 13 agosto arriva Serena Spedicato in “Io che amo solo te - le voci di Genova” per la regia di Riccardo Lanzarone. Un raffinato, denso racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano di tutti i tempi: La Scuola di Genova, un luogo fatto di artisti straordinari ed amici che, negli anni ‘60, ha esplorato e cantato l’amore come mai prima.

Il 17 agosto Laura Morante porta in scena “Notte di sfolgorante tenebra” per la regia Daniele Costantini. La sanguinosa guerra di Troia si è conclusa con la vittoria dei Greci, ma le donne, greche o troiane, hanno tutte pagato un amarissimo tributo. Tre greche, Clitemnestra, Elettra ed Elena, e tre troiane, Cassandra Ecuba e Andromaca. Accogliendo e rielaborando opere differenti, i sei monologhi mettono in scena personaggi controversi, che è difficile sottoporre a un giudizio morale.

La chiusura della stagione estiva, il 30 agosto, è affidata ad Alessandro Preziosi e il suo “Omaggio a Zeffirelli”. Omaggio a uno degli uomini di spettacolo italiani più noti al mondo, nel ricordo del regista di fama internazionale che diede un fondamentale contributo al mondo del cinema, ma anche a quello dell’opera lirica. Per il centenario della nascita del Maestro Franco Zeffirelli, un evento che coniuga, così come seppe fare questo esegeta universale dell'arte, Prosa e Musica in un ricco programma dallo stile raffinato.





INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Abbonamento a 4 spettacoli

€ 44 posto unico senza assegnazione

Costo dei biglietti

Io che amo solo Te - € 10,00

La Prima Volta, Notte di sfolgorante tenebra, Omaggio a Zeffirelli - € 15,00

Lo spettacolo ‘Antigone Opera Rock’ è ad ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria e diritto di prelazione per gli abbonati.

Vendita dei Biglietti

La vendita dei biglietti presso l’Info Point - Palazzo San Domenico, Via Leopoldo Tarantini, 28- Rutigliano nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato, dalle 18 alle 20.30.

La sera dello spettacolo i biglietti saranno in vendita presso il botteghino all’Istituto Settanni dalle ore 19.30.

Sarà attiva anche la vendita online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Info e prenotazioni: 320.9041603

Orario di inizio delle rappresentazioni: ore 21.00

www.teatropubblicopugliese.it

COMUNE DI RUTIGLIANO

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

ESTIVA 2023

Istituto Comprensivo Settanni- Manzoni

28 luglio 2023

Nicola Canonico per GoodMood

Paolo Conticini

LA PRIMA VOLTA

autore Paolo Conticini e Luigi Russo

interpreti Paolo Conticini

luci Andrea Russo

fonica Pierangelo Ambroselli

regia LUIGI RUSSO

Paolo Conticini, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica, che gli dà la possibilità di esprimersi come attore... È solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro. Tra un aneddoto e l’altro, Paolo ci parla delle sue prime volte, ma è come se raccontasse la vita di tutti noi: le sue prime volte, sono le nostre prime volte, i suoi dubbi, sono i nostri, così come le occasioni perse e le piccole soddisfazioni. Coincidenze incredibili che narrano cose credibili. Congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato eventi unici, le cosiddette sliding door che ognuno di noi ha incontrato nella vita, che hanno inconsapevolmente costruito la struttura portante di una vita originale. Paolo ci confida le sue insicurezze, ci mostra le sue paure e le sue fragilità, permettendoci di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico, e ci fa scoprire l’essere umano tanto simile a “quel nostro amico della porta accanto”. Divertenti, poetiche, drammatiche esperienze che ci fanno riflettere su quanto è sorprendente la vita. Paolo, inoltre, condivide con il pubblico un’altra sua passione, il canto. Propone alcune canzoni che hanno un significato particolare nel suo mondo e che confermano le sue doti di artista a trecentosessantagradi.

Un breve e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato, e a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile. Una sedia e una chitarra, storie e canzoni, gli ingredienti principali di una performance leggera e poetica di ottanta minuti circa, in cui Paolo intrattiene il pubblico che ha imparato ad amarlo al cinema e in tv.







8 agosto 2023 – Ingresso gratuito

Resextensa

ANTIGONE OPERA ROCK

con Caterina Petrarulo, Franco Ferrante, Giorgio Consoli

coro Kyotolp (Roberta Russo)

danzatrici Ambra Amoruso e Federica Priore

musiche Originali di Reverendo (Francesco Occhiofino) Featuring: La MusiqueRituelle et Profane &TANS (Berlino), Kyotolp (Roberta Russo), Stefano Amato, MadAlba (Berlino)

coreografie e movimenti di scena ELISA BARUCCHIERI

regia, scene e costumi ENZO TOMA

Antigone Opera Rock è una versione contemporanea dell’opera di Jean Anouilh. Uno spettacolo rock e poetico allo stesso tempo che mescola la tenerezza con la brutalità umana, la bellezza con la psichedelia, che fa prevalere la dimensione visionaria dell’era contemporanea. Antigone è ispirato alla tragedia di Sofocle e fu scritta nel ‘41, pubblicata nel ’43, e rappresentata per la prima volta nel ’44. Il dramma, composto durante l’occupazione nazista della Francia, rielabora il mito adattandolo alla situazione storica di quel momento, in cui milioni di giovani morivano e restavano insepolti senza che nessuno si prodigasse per loro. La lunga gestazione dell’opera, dovuta certamente alla guerra, ma anche al travaglio interiore dell’autore, va oltre la pur condivisibile ma semplice contrapposizione tra la legge morale, “degli dei, dei padri”, e la legge dell’uomo.









13 agosto 2023

Eskape Music

Serena Spedicato

IO CHE AMO SOLO TE

le voci di Genova

un progetto originale di Serena Spedicato (canto, voce recitante)

scritto da Osvaldo Piliego (testi originali)

arrangiamenti di Vince Abbracciante (fisarmonica, arrangiamenti originali)

con Nando Di Modugno (chitarra classica) Giorgio Vendola (contrabbasso)

regia RICCARDO LANZARONE





Un raffinato, denso racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano di tutti i tempi: La Scuola di Genova, un luogo fatto di artisti straordinari ed amici che, negli anni ‘60, ha esplorato e cantato l’amore come mai prima. Lauzi, Bindi, Tenco, De Andrè... alcuni dei protagonisti di questa storia, che narra di canzoni ed emozioni che hanno travolto l’Italia, ed il mondo intero, risuonando fino ad oggi. Progetto originale nato da un’idea della cantante Serena Spedicato, e dal fortunato incontro con lo scrittore Osvaldo Piliego ed il musicista ed arrangiatore Vince Abbracciante.

IO CHE AMO SOLO TE... è uno spettacolo ed un concerto di teatro-canzone che racconta cantando, in un’elegante alternanza tra testi e riarrangiamenti originali, le storie e le vite che si celano dietro alcune tra le più belle canzoni d’Autore italiane di sempre.

17 agosto 2023

Cabiria Production

Laura Morante

NOTTE DI SFOLGORANTE TENEBRA

musiche FRANCESCO MARIOZZI

regia DANIELE COSTANTINI

La sanguinosa guerra di Troia, durata dieci anni, si è conclusa con la vittoria dei Greci, ma le donne, greche o troiane, mogli, figlie o sorelle dei trionfatori o degli sconfitti, hanno tutte pagato un amarissimo tributo. Hanno perduto padri o sposi amati, oppure da sposi o padri sono state ingannate, tradite, abbandonate. I vincitori hanno infierito sui vinti, le donne troiane, prede di guerra dei soldati greci, sono costrette a servire gli assassini dei propri figli e dei propri sposi, come schiave o concubine, invise alle loro mogli legittime. Sei straordinarie figure femminili delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide si raccontano sullo sfondo del tragico retaggio della guerra. Tre greche, Clitemnestra, Elettra ed Elena, e tre troiane, Cassandra Ecuba e Andromaca. Accogliendo e rielaborando opere differenti, i sei monologhi mettono in scena personaggi controversi, che è difficile sottoporre a un giudizio morale. Clitemnestra è una spietata e ambiziosa simulatrice, oppure è una madre sconvolta dal dolore che vendica il barbaro assassinio di sua figlia? Elena è una donna vanesia, vile e sventata o, al contrario, una moglie fedele, vittima innocente di imperscrutabili trame divine? Cassandra è soltanto una vittima o il consapevole strumento della propria vendetta? Il risentimento di Andromaca nei confronti di Elena è davvero solo provocato dalla sua indignazione? E la presunta leggerezza di Elena basta a giustificare la feroce intransigenza della vecchia Ecuba? Elettra è la figlia devota di un padre amato, un’implacabile giustiziera o una donna meschina, animata dal risentimento e dall’invidia per la propria madre? Non ci resta, credo, che sospendere il giudizio e lasciarci trascinare nel vortice delle loro passioni.





30 agosto 2023

Cabiria Production

Alessandro Preziosi

OMAGGIO A ZEFFIRELLI

musiche di FRANCESCO MARIOZZI E FILIPPO ARLIA

Omaggio a uno degli uomini di spettacolo italiani più noti al mondo, nel ricordo del regista di fama internazionale che diede un fondamentale contributo al mondo del cinema, ma anche a quello dell’opera lirica. Per il centenario della nascita del Maestro Franco Zeffirelli, un evento pensato per i teatri del nostro paese, che coniuga, cosi come seppe fare questo esegeta universale dell'arte, Prosa e Musica in un ricco programma dallo stile raffinato. Nel tributo a uno dei protagonisti più famosi del mondo della nostra cultura, a fungere da trend d’union tra gli straordinari prodotti artistici che ci ha lasciato, la suggestiva voce del regista e attore italiano Alessandro Preziosi nella lettura delle lettere autobiografiche di Franco Zeffirelli. Lettere scritte con lo stile elegante dell’Artista capace, per la sua natura produttiva/creativa, di fare volare alto il cinema italiano ai botteghini mondiali con i suoi capolavori, che ci hanno lasciato anche memorabili colonne sonore.

Nelle musiche tratte dalle colonne sonore di alcuni dei suoi film, al pianoforte Filippo Arlia e al violoncello Francesco Mariozzi in un programma che offre brani tratti da film diretti dal grande regista: Jane Eyre, struggenti note dal racconto che aderisce al tradizionale testo narrativo, Un tè con Mussolini, in cui Zeffirelli si concede in maniera appassionata all'opera, Callas Forever, la cui colonna sonora rappresenta un gradito omaggio a tutti gli amanti della “divina” e musiche che fanno rivivere la magia della città eterna sospesa tra passato e futuro, Omaggio a Roma. Filippo Arlia, classe '89, è un pianista, didatta e direttore d'orchestra italiano, considerato dalla critica internazionale, dalla stampa e dalla televisione italiana come uno dei più brillanti e versatili musicisti della sua generazione. Ha calcato alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, come la Carnegie Hall di New York, la Cairo Opera House, l’Auditorio Nacional de Musica di Madrid, la Novaja Opera di Mosca, Smetana Hall di Praga, il Teatro alla Scala di Milano. Francesco Mariozzi è stato primo violoncello del Teatro Massimo Bellini di Catania e spesso primo violoncello ospite del Teatro San Carlo di Napoli, dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, del Teatro Regio di Parma e dell’Orchestra sinfonica di Roma e del Lazio. Collabora con l’attore Claudio Santamaria esibendosi in importanti festival teatrali. Gli adattamenti musicali saranno a cura di Francesco Fortunato e Alfredo Cornacchia.