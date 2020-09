Cinque professori d’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, 'Il cinquetto', in concerto all’anfiteatro di ponente a Molfetta

Cinque professori d’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, attivi nel campo della musica classica, da camera, sinfonica e operistica, legati da una complicità musicale “fuori dagli schemi”. Ecco il Cinquetto che, domenica 20 settembre, alle ore 20.30, nell’anfiteatro di ponente, a Molfetta, propone un concerto di musica classica, unico, assolutamente coinvolgente. Decisamente divertente.

Il concerto, è organizzato dalla Fondazione Vincenzo Maria Valente, che si ripresenta al pubblico, in questo inizio di stagione concertistica, con un altro grande appuntamento.

L’idea del cinquetto nasce dal gioco e dall’affiatamento dei suoi membri che, durante le prove e dietro le quinte del teatro più antico d’Europa, si ritrovano insieme per riprendere i temi musicali delle composizioni in programmazione e “rivederli” in modo quasi parodistico, esagerandone i tratti tematici, edulcorandoli con un’interpretazione del tutto personale, volutamente buffa e simpatica.

Cinque amici che giocano con i propri strumenti e si divertono con la musica che fanno, cinque persone che dialogano amichevolmente e con umorismo rileggono quello che dalla tradizione classica hanno ricevuto, cinque voci che raccontano anche ai più lontani una storia fatta di musica, musica diversa, divertita, divertente.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili (al costo di € 10,00), on line, sul sito della Fondazione (www.fondazionemusicalevalente.com), Cin cin bar, via Dante, Molfetta, e Bar IT, corso Umberto, 2/c Molfetta.