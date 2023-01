Cinzia Tedesco a Gioia del Colle in "Verdi & Puccini in Jazz"

La musica jazz torna protagonista sul palco del Teatro Comunale Rossini. Dopo il grande successo ottenuto dal concerto di Sarah Jane Morris nella scorsa stagione, sale l'attesa per "Verdi & Puccini in Jazz", il progetto musicale di una delle massime espressioni del vocal jazz italiano ed europeo, Cinzia Tedesco, che si esibirà a Gioia del Colle sabato 7 gennaio.

Accompagnata da Stefano Sabatini al pianoforte, Luca Pirozzi al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria, a partire dalle ore 21.00 l’artista pugliese rivisiterà in chiave jazz le arie più famose dei celebri compositori Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Prima dell’inizio del concerto, la cantante dialogherà, altresì, con il direttore editoriale di Jazzitalia, Marco Losavio, in un incontro aperto al pubblico che si svolgerà, dalle ore 19:00, nel foyer superiore del Teatro comunale Rossini.

Per ricevere ulteriori informazioni o procedere all’acquisto di biglietti, è possibile rivolgersi al botteghino del teatro nei giorni e nelle fasce orarie indicate di seguito:



• giovedì 5 gennaio, dalle 10:00 alle 12:00;

• sabato 7 gennaio, giorno dell'evento, a partire dalle ore 18:30.





INFO:

Comune di Gioia del Colle / Ufficio Cultura

Piazza Margherita di Savoia, 10

www.comune.gioiadelcolle.ba.it