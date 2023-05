Ciqala night al Maul!

Venerdì 26 maggio al MAUL!, Officina dell’Arte in collaborazione con Ciqala Records organizza una serata dedicata a questa giovane Label pugliese, nata a settembre 2020, che si occupa di distribuzione digitale e piccole produzioni, ma anche un collettivo di musicisti che inseguono un'idea comune: la musica intesa come condivisione e l'interesse per produzioni ed artisti sempre piú messi da parte dal main stream.



Per l’evento si esibiranno al MAUL! le band DIRTY TRAINLOAD, MAGPIES e COUCHGAGZZZ con la loro musica blues, rock e garage-punk.



"Una sporca vagonata di Rockin'Blues Dissidente", così si presentano i Dirty Trainload.

Il Blues "sofferto" incontra l'energia del garage-punk creando uno stile del tutto personale. 4 Album all'attivo. Con Bob Cillo (Chitarra-Voce), Livia Monteleone (Voce, Chitarra Baritona, Basso), Balzano (Batteria).



I "Magpies" nascono a Dublino, Irlanda, nel 2012 .

Dopo esser tornato in Italia, Sette continua il progetto con la formazione italiana, quella attuale, composta da Sergio Moleas (chitarra, voce), Claudio Vitale (batteria) ed Ottavia Farchi (basso/voce).

La dimensione dei "Magpies" disegna intorno alle composizioni un viaggio in un rock alternativo visionario e magnetico, con influenze punk, alternato da valzer, ballate e ninnananne dark.



Budget Rock, JJ (batteria, voce), BB (basso, voce) e Garko (chitarra, voce). Nati in uno scantinato di Bari nel febbraio del 2021, sono fissati con gli steroidi e con gli sport. Per loro il Manchester United è la squadra più forte del mondo!

Ispirati dal rock'n'roll di matrice australiana, la band porta in scaletta brani elettrici e veloci, che presto saranno registrati.



Quando: venerdì 26 maggio - inizio ore 21

Dove: MAUL! - Il castello contemporaneo di Mola di Bari

INGRESSO: 5€ + TESSERA 2023 (5€ annuali) acquistabile direttamente prima dell'evento









