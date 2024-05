Lo chapiteau del Circo Madera al Kismet, a Bari anche il debutto regionale di The Barnard loop

Teatro e arti circensi si uniscono nella programmazione barese di giovedì 16 maggio per il festival Maggio all’infanzia. Al Teatro Kismet al via gli spettacoli di una delle novità della XXVII edizione del festival di teatro per le nuove generazioni: il Circo Madera, che ‘prende casa’ nello chapiteau installato per l’occasione nel piazzale interno dell’Opificio per le arti. Ad aprire gli appuntamenti di teatro circense per tutte le età, che proseguiranno fino al 26 maggio, è lo spettacolo Hesperus. Isaac Valle, Nicola Bertazzoni, Silvia Laniado, Roberto Sblattero, Donatella Zaccagnino e Luca Costanzo, diretti da Silvia Laniado, in un’esplosione di vitalità che unisce musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense. Repliche il 16 e 17 maggio alle ore 21, il 19 maggio alle ore 18 e 21. Biglietto 7 euro.

Proseguono anche gli appuntamenti teatrali con il debutto regionale di The Barnard loop, in programma all’interno del Kismet alle ore 9. Uno spettacolo dove la dimensione onirica fa da padrone: La notte che Barnard si trova ad affrontare è continuamente costellata di accadimenti surreali a cui non riusciamo a dare risposta. Non possiamo essere sicuri che sia un sogno come non potremmo giurare il contrario. Uno spettacolo che è omaggio al mistero, all’imprevedibile, al destabilizzante e al surreale. Una traversata onirica di stati fisici e mentali dove ripetizioni, ubiquità e memoria ci conducono un’illusione senza fine. Consigliato a un pubblico a partire da 6 anni. Biglietto 3 euro, disponibile al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com.Per info 335 805 22 11. Tutte le informazioni e il programma aggiornato sul sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, il progetto a cura di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, e della Camera di Commercio Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Culturale Coreano in Italia e Kofice (Fondazione Coreana per lo scambio culturale internazionale). Con il patrocinio e il sostegno del Garante dei diritti del minore e del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.

In collaborazione con il Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e con Casa dello spettatore di Roma, Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, ARPA Puglia, Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli, Pro loco di Martina Franca. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).

SCHEDE ARTISTICHE

Dispensa Barzotti

THE BARNARD LOOP

ideazione e scrittura Alessandra Ventrella, Rocco Manfredi

regia Alessandra Ventrella

con Jacopo Maria Bianchini, Rocco Manfredi

régie plateau e scenografia Rocco Manfredi

realizzazione scene Paolo Romanini, Joris Maiotti

sound design Dario Andreoli

creazione pirotecnica Cie Les Karnavires

supporto logistico Cie Les Karnavires

un ringraziamento speciale a

Émilie Rault, AragoRn Boulanger, Luis Carr, Julien Lemmonier,

Amandine Buixeda, Mathilde Letteron, Giulia Guiducci e Emiliano Curà

Sostegni alla produzione Comune di Marsiglia - programma “action spectacle vivant”

Theater Laboratory Sfumato, Sofia // Officine CAOS, Torino // Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello – CapoTrave/Kilowatt), Sansepolcro // Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, Parma

Una moka che versa caffè senza esaurirsi mai,

Il vaso di una pianta che prende vita e ci consola,

un letto nel quale appaiono continuamente gli oggetti più disparati...

La notte che Barnard si trova ad affrontare è continuamente costellata di accadimenti

surreali a cui non riusciamo a dare risposta. Non possiamo essere sicuri che

sia un sogno come non potremmo giurare il contrario.

Che si tratti di sonno o di veglia, Barnard si trova a fare i conti con la propria realtà

interiore cercando un equilibrio apparente nell’incoerenza delle sue emozioni, dei

suoi desideri e pensieri.

La magia per raccontare un sogno,

oggetti quotidiani che si animano per dare vita alla nostra immaginazione,

l’humour per navigare nella nostra interiorità.

Il mondo che ci circonda è governato da leggi fisiche che marcano in maniera netta

il confine tra illusione e realtà, ma cosa succederebbe se non fosse più così?

Cosa accadrebbe se la nostra camera e i nostri oggetti dovessero scomparire, muoversi

o levitare contro la nostra volontà?

Circo Madera

HESPERUS

Regia Silvia Laniado

Con Antonio Carcassi, Donatella Zaccagnino, Nicola Bertazzone,

Luca Costazo, Roberto Sblattero, Silvia Laniado

Consulenza artistica Mario Gumina

Musiche originali Andrea Gattico e Antonio Carcassi

Scenografia Adele Gamba

Costumi Simona Randazzo e Ambra Pellegatta

Pupazzi Eliana Ertugral

Trucco e acconciature Francesca Scalera

Fonica e luci Martino Scaglia

Grafica e iIllustrazioni Kamilla Lucarelli

Con il sostegno di Ideagorà, Performing Lands, FLIC scuola di circo, Spazio Dilà

La miglior autobiografia che lo spettacolo dal vivo abbia mai messo in scena!

Musica dal vivo, acrobatica, comicita? e non-sense!

Hesperus e? un’esplosione di vitalita?, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l’esistenza dello spettacolo dal vivo: dalla nascita alla dipartita. Una rappresentazione che nasce dall’esigenza di porsi una domanda:

Lo spettacolo dal vivo e? vivo?

E? morto? Non si sente tanto bene?

Attraverso virtuosismi e risate, la nostra visione sara? svelata! Un futuro pieno di speranza in cui lo spettacolo dal vivo torna ad essere parte centrale della nostra esperienza di vita, riprendendo con forza il suo straordinario ruolo: coinvolgere, stupire e divertire, far riflettere e crescere.