Il CiRcO PaNiKo a Molfetta

Chapiteau Parco Urbano Baden Powell bit.ly/BagatellaCirco

Bagatella è quella cosa all’apparenza frivola e senza importanza, è un gioco, un invito al gioco, un gioco che prende vita. È un viaggio senza destinazione, per il piacere di perdersi e vagare con leggerezza. Talbò, attraverso acrobazie e giochi clown invita i più piccoli e i grandi ad incontrarsi e a rivivere suggestione di un tempo forse remoto, ricordandoci che non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare.

Chapiteau Parco Urbano Baden Powell bit.ly/Apocalippo

Se tutto è interconnesso perché? ci percepiamo così soli? Distanze incolmabili e intime prossimità?. Quanto tempo c’è tra me e te? Che peso hanno le nostre differenze? Non ti nascondo nulla, ma forse non tutto è come sembra. Senza morale e con disarmante ironia, lo spettacolo accoglie la preoccupazione di questo tempo, giocando a confondere punti di vista, per disorientare e perdersi, unica condizione per potersi ritrovare.

Ticket 3 euro e offerta libera a fine spettacolo. Disponibili prima dello spettacolo e online al link: bit.ly/CircoPanikoMOLFETTA

Rimani aggiornato sugli appuntamenti del festival consultando il programma https://bit.ly/ProgrammaMaggio24