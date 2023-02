Alla Cittadella degli Artisti di Molfetta lo spettacolo per i più piccoli 'Il circo delle pulci del Professor Bustric'

Giochi di prestigio e acrobazie ‘in miniatura’ arrivano a Molfetta nello scanzonato ‘Circo del Professor Bustric’. Domenica 26 febbraio alla Cittadella degli Artisti un appuntamento per le famiglie, a cura da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Alle ore 18 in scena la produzione Teatri di Bari | Compagnia Bustric, spettacolo tout public, consigliato a partire da 5 anni. A dirigere questo speciale circo è il grande artista italiano e maestro della pantomima Sergio Bini, in arte ‘Bustric’. “Nel circo delle pulci la magia non è solamente quella del Mago, ma anche del Teatro, che per sua natura è l’immagine che il pubblico crea nella propria mente osservando ciò che accade in scena, in un certo senso non esiste, è per questo che l’attore può creare ogni tipo d’illusione – racconta l’attore - Il Circo delle Pulci è gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande: può accadere che se una pulce si tuffa in una tazzina di caffè tanto piccola per noi, ma grande come un mare per lei… che la scena si trasformi in abisso marino, svelandone segreti e misteri”.

Un gioco comico di sorprese che si arricchisce anche con canto e recitazione, che conserva la leggerezza e il senso dell’assurdo tipici del teatro di Bustric, raccogliendo consensi – e risate – dal giovane pubblico di tutta Italia.

Il biglietto ha un prezzo unico di 7 euro. La Stagione completa di Teatri di Bari in Cittadella è disponibile su www.teatridibari.it, per prenotazioni si può chiamare il numero 392 16 38 782.