Alla Casa di Pulcinella il celebre artista Bustric in 'Il circo delle pulci'

Sabato 6 e domenica 7 novembre ore 20.30 al Teatro Casa di Pulcinella “IL CIRCO DELLE PULCI del pro?. BUSTRIC” testo e regia di Sergio Bini

Sin dall'800 il circo delle pulci gira per le piazze delle città portando con sé l’idea di spettacolo di arte visiva racchiuso in una piccola valigia, è magia ricca di sorprese e di trucchi semplici e incomprensibili, piccole genialità che permettono la meraviglia! A condurre questo viaggio giocoso e divertente in tutto quanto esiste e non si vede, ci sarà il Professor Bustric: la recitazione e il racconto si uniranno alla magia, alla pantomima e alla giocoleria.

Illusionista, mimo, attore, saltimbanco. Tutto questo è Sergio Bini in arte Bustric, noto al grande pubblico come spalla di Roberto Benigni nel film premio Oscar “La vita è bella”, ha trasportato le persone nel mondo della fantasia e dell’immaginario, tra palline che spariscono, giochi d’acqua, coriandoli che si moltiplicano dal nulla, situazioni buffe, personaggi di tutti i tipi e ombre cinesi.

La capacità di meravigliarsi non deve mancare neanche al prestigiatore, scisso in due: quello che attira l’attenzione degli spettatori e si muove sul palco circondato da un alone magico, e l’altro – più nascosto, anzi invisibile perché il trucco c’è ma nessuno deve vedere quella piccola banalità che consente la meraviglia – che rende possibile il gioco. Due entità distinte, che non possono e non devono comunicare, altrimenti il primo non si meraviglierebbe più. Meraviglia è anche partire insieme al pubblico alla ricerca di un tesoro, presenza che aleggia in tutto lo spettacolo per poi scoprire che «il tesoro è dove siamo noi. Il tesoro siamo noi. Era così semplice». Così stupidamente – e meravigliosamente – semplice.

Sergio Bini, in arte Bustric, autore, regista, attore. Laureato alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bologna. Frequenta a Parigi la scuola di circo di Annie Fratellini e Pierre Etaix e quella di pantomima di Etienne Decroux ed a Roma la scuola di Roy Bosier. Poi un periodo di studi con Jon Strasberg dell’”Actor studio”.

Crea la compagnia teatrale “La compagnia Bustric” con la quale scrive e interpreta spettacoli che mette in scena usando varie tecniche: dal gioco di prestigio, alla pantomima, al canto e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inattese. È un teatro “colorato e comico, a volte poetico, certamente unico”. Con i suoi spettacoli è stato in gran parte dei paesi Europei, ed anche in Somalia, Cile, Uruguay, Brasile, Argentina, America del Nord, recitando in italiano, inglese e francese.

Lavora nel cinema, dove ha preso parte tanto a film da Oscar come ” La vita è Bella ” di Roberto Benigni, quanto a film nascosti come “Quartiere” di Silvano Agosti. Alla televisione recita in vari sceneggiati, ed è stato varie volte ospite di trasmissioni e talk show. Tra i suoi spettacoli “La meravigliosa arte dell’inganno”, “Atterraggio di fortuna”, “Napoleone Magico Imperatore”, “Nuvolo “, e molti spettacoli musicali, dal suo originalissimo “Pierino e il lupo” di Prokofiev, a “Varieté “di M. Kagel, “Pinocchio”, “La meravigliosa storia del circo in musica”, collaborando con direttori d’orchestra come Marcello Bufalini e Sandro.Gorli, ospite della Orchestra Regionale Toscana, della Orchestra Verdi di Milano, dell’ Accademia di S. Cecilia. Firma la regia di un “Don Giovanni” di Mozart (Colombia) ed è Ambrogio nel Barbiere di Siviglia all’Arena di Verona. È autore oltre che dei testi dei propri spettacoli anche della commedia “Ghiaccio in Paradiso”.

Info e prenotazioni: tel. 080 534 4660

Biglietti in vendita su Vivaticket e presso il botteghino del teatro dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...