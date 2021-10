Gabriele Cirilli, i Lucchettino, Carmine Faraco ed Ettore Bassi al Nicolaus Hotel di Bari

Sabato 23 ottobre al Nicolaus Hotel di Bari l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, festeggerà il compimento dei tredici anni di attività con un gran galà all’insegna della risata con ospiti importanti che interverranno con le proprie performance quali Gabriele Cirilli, i Lucchettino, Carmine Faraco e con la partecipazione di Ettore Bassi, che riceverà il premio Echo, attribuito a un personaggio pugliese che si è distinto per la propria bravura.

Diventato ormai un appuntamento cult dell’autunno barese, l’evento dedicato ai soli soci dell’associazione culturale Echo Events, è prodotto dall’associazione Sirio e con l’organizzazione tecnica di I viaggi di Salomone. A condurre l’evento saranno il noto conduttore televisivo Mauro Pulpito e l’autore e direttore artistico dell’Echo Events, attuale vice sindaco e assessore alla cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti.

Ad esibirsi, nel corso della serata, ci sarà Gabriele Cirilli. Originario si Sulmona, dopo l’esperienza formativa nel “Laboratorio di Esercitazioni Sceniche” di Roma, diretto da Gigi Proietti, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie ai suoi divertenti sketch comici. La notorietà è arrivata con il programma televisivo “Zelig”, dove ha vestito i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, dalla quale è nato il tormentone “Chi è Tatiana?”. Negli ultimi anni ha interpretato Gomez Addams, nel musical “La famiglia Addams” nei principali teatri italiani tra 2018 e 2019. In tv invece, è stato ospite fisso nel 2020 nel format “Tale e quale show”.

Nel corso dello spettacolo interverranno anche i Lucchettino, ovvero Luca Regina e Tino Fimiani. Da numeri di illusionismo a sketch ventriloqui, passando per la parodia dei maghi seri, la performance dei Lucchettino è scoppiettante. Ispirati dal mondo del varietà, i numeri proposti si rifanno in buona parte alla scuola dei clown non parlanti come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards.

Oltre a loro ci sarà anche Carmine Faraco, comico napoletano di origine, ma romano di adozione, che si interroga sul perché dei testi di alcune dei brani più famosi della discografia italiana.

Ad accompagnare tutti questi personaggi ci sarà Savio Vurchio band, che con la propria musica e la voce black del proprio frontman, noto cantante con esperienze in tutta Italia, farà da colonna sonora alla serata.

The Nicolaus Hotel – Via Cardinale Agostino Ciasca, 27,– Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20:00

