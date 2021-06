'Cuore di Banda' incontro online su “Le Città del Sud e le Bande”

Prezzo non disponibile

“Cuore di Banda”, il festival sull’identità musicale bandistica pugliese organizzato dai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi, promuove un altro incontro on line sulla pagina Facebook del Festival, venerdì 11 giugno alle 17.30, dal titolo “Le Città del Sud e le Bande”.

Durante l’incontro, infatti, si parlerà del rapporto che lega i comuni e le città del Sud con le bande e la sua tradizione. Una realtà ancora importante e viva per l’intero Sud, così come lo era agli inizi del Secolo scorso.

Ospiti dell’evento saranno Giuseppe Minutilla, sindaco di San Mauro Castelverde (Palermo), Maria Grazia Vittimberga, sindaca di Isola Capo Rizzuto (Crotone), e Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari). A introdurre il tema dell’incontro saranno: Daniele Trevisi, direttore artistico del Festival “Cuore di banda”, e Caterina Grilli, assessore alla Cultura del Comune di Acquaviva delle Fonti. Modererà Roberto Maselli di Radio Futura.

Tre Sindaci di tre Regioni del Sud, quindi, parleranno del ruolo che hanno avuto e che ancora oggi continuano a avere per le comunità del Sud le Bande Musicali da Giro. L’importanza che esse ricoprono nel rapporto tra musica e territori, nonostante, come dice il maestro Riccardo Muti, le Bande da Giro siano le “poverelle” della musica, anche se hanno avuto la forza di portare la nostra musica in tutto il mondo.

Questo nuovo appuntamento, fa parte di una serie di 46 eventi che riguarderanno il rapporto fra le città e le loro tradizioni musicali. Da Acquaviva delle Fonti a Rapallo, da Turi a Napoli, sindaci, direttori di banda e musicisti raccontano i loro luoghi e spiegheranno come stanno “sopravvivendo” a questo difficile momento storico. Fino all’arrivo dell’estate quando, nei tre Comuni coinvolti nel progetto, saranno previsti esibizioni dal vivo e concerti.