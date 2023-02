“Citte Citte a fa la iose” lo spettacolo musicale all'AncheCinema

Domenica 26 febbraio al teatro Anchecinema di Bari si terrà lo spettacolo musicale “Citte Citte a fa la iose”, di Quadraccio & Baribanda, durante il quale saranno proposti i brani dell’omonimo progetto realizzato da Tony Quadrello e dal maestro Luigi Patruno, patrocinato dal Comune di Bari, dalla Regione Puglia, che valorizza il dialetto barese come forma importante di tradizione e identificazione di una popolazione.

Durante l’evento prodotto dall’associazione Icarus e da Anchecinema, saranno proposti i 10 brani che compongono lavoro discografico. Dal singolo di lancio “Sanda Necole va pe mar”, passando per il remake di e “Balletto barese” (Cuss addò stam) e “Vecchia Bari”, che contengono il cameo di Gianni Ciardo, per giungere a “U blues di Tonin” le canzoni sono tutte pregnanti di baresità e di un linguaggio contente in esso la storia di un popolo. “Citte citte a fa la iose”, infatti, è una tipica frase rivolta ai ragazzi e alle ragazze che giocavano per strada.

E sul palco oltre a Tony Quadrello e ai suoi musicisti ( Leonardo Torres al piano, Michele Errico alle chitarre, Beppe Sequestro al basso, Lorenzo Cellamare alla batteria, Graziana Campanella e Joscelyne Kankyinda in voce) si alterneranno anche volti noti dello spettacolo locale, tra i quali Michele Salomone, che ha partecipato alla realizzazione del cd, Andrea e Luca di " Sii felice sei a Bari" . La serata, diretta dal regista Antonio Palumbo, che ha firmato i video realizzati inerenti al progetto, sarà presentata dalla speaker radiofonica Stefania Losito e sarà anticipata dalla mostra pittorica dell’artista Mauro Picinni Leopardi in arte Quetzal.

Sempre seguendo lo spirito che contraddistingue “Citte Citte a fa la iose”, sin dalla sua creazione, avrà anche un ruolo benefico perchè durante la serata si terrà una raccolta fondi a favore dell'Aps Marcobaleno per la realizzazione di un orto botanico solidale per i ragazzi in difficoltà.

Anchecinema– Corso Italia, 112 - Bari

Info: 3296112291

Inizio spettacolo: 19.00