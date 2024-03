Clarinetto, percussioni e pianoforte per la rassegna “Rocco Caporusso”

Dopo il successo del concerto inaugurale, torna la rassegna per giovani concertisti “Rocco Caporusso”, organizzata dall'Associazione Seven Arts di Bari in collaborazione con l'Associazione Musicale “Rocco Caporusso” e con il patrocinio del Conservatorio N. Piccinni.

Martedì 19 marzo, alle ore 20,30, nella Sala Concerti di Palazzo Cesena, nel centro storico di Modugno, in una serata tutta dedicata alle eccellenze del conservatorio barese, salirà sul palco il trio formato dal clarinettista Domenico Michele Cetera, dalla pianista Yuilia Moseichuk e dal percussionista Walter Bonfantino con un coinvolgente programma che spazierà dalla "Première Rapsodie" di Claude Debussy, alla Fantasia su temi del Rigoletto di Luigi Bassi fino al “Concerto op. 57” di Carl Nielsen.

La seconda parte della serata vedrà esibirsi il giovanissimo e talentuoso pianista Andrea Simone De Nicolò che proporrà la “Sonata op. 10 n. 2” di Beethoven, l'”Andante spianato e grande polacca brillante op. 22” di Chopin per terminare con la “Parafrasi da concerto sul Valzer di Faust di C. Gounod" di Franz Liszt

