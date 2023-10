Albero Clarizio in scena d Acquaviva delle Fonti per la rassegna Stand Up & Comici

Primo appuntamento della rassegna Stand Up & Comici inserita nella STAGIONE 2023/2024 promossa da AncheCinema S.r.l. e dal Comune di Acquaviva delle Fonti.

AncheCinema presenta ALBERTO CLARIZIO in CLARIZIO SIGNIFICA FAMIGLIA, spettacolo di stand up comedy. Appuntamento giovedì 2 novembre 2023 alle ore 20.30 al Teatro Comunale Sebastiano Arturo Luciani, Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA).

ALBERTO CLARIZIO

Alberto Clarizio nasce a Bari nel 1996 e solo 20 anni dopo capisce che forse per lui è meglio stare su un palco, che dietro una scrivania. Si diploma così all'accademia del Centro Teatro Attivo, recita in cortometraggi ed in spettacoli di vario genere, pur consapevole della sua passione e inclinazione per la comicità. Per questo partecipa alla prima edizione del contest "Open Mic", organizzato da Zelig, di cui è uno dei due vincitori, motivo per cui il 29 Novembre 2022 debutta allo Zelig col suo primo spettacolo di stand up comedy. Inoltre prende parte al programma "Sipario! Storie di Teatro", andato in onda su Sky Arte.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online al seguente link: bit.ly/CLARIZIO e sono disponibili anche al botteghino del Teatro Luciani.

Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal martedì al sabato e nei giorni di spettacolo dalle ore 15.00 fino all'orario di spettacolo.