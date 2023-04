Claudio Baglioni in concerto Bari, due nuove date ad ottobre all'Arena della Vittoria

I biglietti sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Clab, dalle ore 10.00 di domani, martedì 18 aprile. Dalle ore 10.00 di mercoledì 19 aprile, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Prezzo I biglietti sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Clab, dalle ore 10.00 di domani, martedì 18 aprile. Dalle ore 10.00 di mercoledì 19 aprile, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Le prime 12 date annunciate di "aTUTTOCUORE", i maxieventi di Claudio Baglioni, erano state già annunciate e ora si arricchiscono di 2 nuove appuntamenti all’ARENA DELLA VITTORIA di BARI, il 20 e 21 ottobre 2023.

Salgono così a 14 gli appuntamenti dal vivo di "aTUTTOCUORE", che si annunciano rivoluzionari, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali - orizzontalità, verticalità, profondità - nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo.

Saranno 6 i live allo STADIO CENTRALE del FORO ITALICO a ROMA (21-22-23 e 28-29-30 settembre 2023), 3 i concerti all’ARENA di VERONA (5-6-7 ottobre 2023), 3 quelli al VELODROMO PAOLO BORSELLINO di PALERMO (12-13-14 ottobre 2023) e 2 le date all’ARENA DELLA VITTORIA di BARI (20-21 ottobre 2023): spazi ideali per uno show fortemente innovativo, affascinante, travolgente, che sorprenderà il pubblico.

Direzione artistica e regia teatrale di "aTUTTOCUORE" portano la firma di Giuliano Peparini che torna a collaborare con Baglioni, per la quarta volta, dopo tre straordinarie esperienze che hanno contribuito a ridefinire i concetti stessi di show musicale ed esibizione live:

AL CENTRO (2018) i super-eventi all’Arena di Verona che, per la prima volta nella sua storia, ha ospitato un concerto con il palco al centro e il pubblico tutto intorno a occupare i posti dell’intero anfiteatro, tutti numerati; il tour di 60 date nelle grandi arene indoor con la riproposizione dello spazio scenico centrale.

IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA (2021) l’opera-concerto totale, registrata – durante il lockdown – presso il Teatro dell’Opera di Roma, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di Claudio Baglioni. Eccezionale, soprattutto, nella realizzazione. In tempi normali, infatti, non sarebbe mai stato possibile dar vita a un’opera che trasforma in ambiente scenico ogni spazio - retropalco, palchi, golfo mistico, platea, foyer, camerini e corridoi - del Teatro nel quale va in scena. Per questo show, artista, orchestra, coro e parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, musicisti, vocalist, danzatori, performer e acrobati hanno animato ogni angolo della struttura, illuminando di sé, oltre al palcoscenico, tutti quegli spazi che, solitamente, non sono luoghi di rappresentazione;

Dodici Note – TUTTI SU! (2022), lo show che ha aperto la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla: prima volta in assoluto che un’apertura così prestigiosa è stata affidata a un compositore e interprete di musica popolare moderna. Ma anche, prima volta in assoluto che un artista si è esibito, per ben 12 repliche, nel meraviglioso parco archeologico delle Terme di Caracalla. Lo spettacolo è stato portato in seguito, con allestimenti personalizzati, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona.

Queste le date di "aTUTTOCUORE", prodotte e organizzate da Friends & Partners:

21/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

22/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

23/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

28/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

29/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

30/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

05/10/2023 – Arena di VERONA

06/10/2023 – Arena di VERONA

07/10/2023 – Arena di VERONA

12/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

13/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

14/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

20/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI (NUOVA DATA)

21/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI (NUOVA DATA)

I biglietti sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Clab, dalle ore 10.00 di domani, martedì 18 aprile. Dalle ore 10.00 di mercoledì 19 aprile, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Radio Italia è la radio ufficiale di "aTUTTOCUORE".

Sarà il cuore - suono e strumento primordiale dell’esistenza - il tema centrale del progetto "aTUTTOCUORE". La percussione ritmica che è musica di vita e della vita. La danza che ci muove dentro e fuori. Il ballo universale che tra coraggio e accoramento, ci mette d’accordo.

(Pagina Facebook di Claudio Baglioni)