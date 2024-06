Clementino live a Bisceglie per la prima del Rush Summer Fest

Venerdì 28 giugno, alle 21, sul water front di Bisceglie (nei pressi del porto turistico), si darà il via al Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi e Rush Eventi, con una tappa del tour “Clementino & live band tour 2024” con il quale il noto rapper proporrà dal vivo alcuni dei suoi successi discografici, con il supporto di una band.

Nato ad Avellino e cresciuto nella provincia di Napoli, Clementino, classe 1982, si è avvicinato all’hip-hop a quattordici anni, con l'ingresso nella Trema Crew e poi con i TCK, un noto gruppo napoletano di questo genere. L’esordio da solista è datato 2006, con la pubblicazione di “Napolimanicomio”, al quale hanno fatto seguito altre sette raccolte: “I.e.n.a.” acronimo di Io e nessun altro; Armageddon, con Dope One e O' Luwong; Mea culpa pubblicato nello stesso anno del precedente; “Miracolo!”; “Vulcano”; “Black Pulcinella” del 2022 con chiaro riferimento alla storica figura della tradizione napoletana. Clementino vanta anche partecipazioni al Festival di Sanremo e incursioni televisive, con la partecipazione per due edizioni consecutive come coach nel programma di RaiUno “The Voice Senior”. Nel suo percorso artistico si è contraddistinto anche grazie all’alto gradimento dei suoi spettacoli dal vivo. Una caratteristica di Clementino è certamente la sua presenza scenica, maturata grazie all’esperienza dei villaggi, che gli permette di riempire sempre e comunque la scena ma in modo intelligente, mai esagerato, divertendosi con il suo pubblico.

A caratterizzare i concerti di questi tour, come lo scorso anno, è la presenza di una band e dando prova delle sue capacità canore anche in concerto insieme a talentuosi musicisti. Durante il live non mancherà “‘O Vient” è il primo singolo ufficiale di Clementino, che in breve tempo è diventato un vero e proprio tormentone estivo di quell’anno, tanto da permettere al rapper campano di raggiungere la prima posizione al Summer Festival 2013.

Al termine del concerto si terrà l’Afterparty a cura del Df Theatre con le selezioni musicali dei dj resident e l’animazione della nota discoteca di Bisceglie.

Rush Summer Fest – Water front zona porto turistico – Bisceglie (Bat)

Infoline: 3474360942

Inizio concerto: 21.00